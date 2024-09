Vox presentarà una querella contra Alvise: el motiu ocult darrere d'aquest atac

Foto: EuropaPress

Vox té previst presentar una querella contra l'eurodiputat Alvise Pérez per lliscar que el líder del partit, Santiago Abascal, també va poder rebre diners de l'empresa de criptomonedes que li va donar 100.000 euros en efectiu, segons han confirmat fonts de la formació a Europa Press.

Pérez va admetre aquest dijous que va acceptar cobrar 100.000 euros en efectiu i sense factura de l'empresari de criptomonedes Álvaro Romillo, conegut com a Criptospain, com a "honoraris privats" per "poder tenir més estalvis" i així no enriquir-se amb la seva activitat política com a líder de S'Acabó La Festa (SALF).

La Fiscalia del Tribunal Suprem l'investiga per presumpte finançament il·legal, en haver rebut els diners en qüestió en plena campanya per a les eleccions europees.

Després de conèixer-se que el Tribunal Suprem l'investiga, Alvise va interpel·lar Abascal a través del seu compte de la xarxa social X (abans Twitter) per preguntar-li si "pot negar" que "va rebre sobres amb efectiu de l'estafador Criptospain quan va entrar a Sentinel (el nom de l'empresa) el dia 16 a les 17.20 hores”.

Un missatge nefast en un vídeo delirant

En roda de premsa, el secretari general de grup parlamentari de Vox al Congrés, José María Figaredo, ha confirmat la presentació de la querella i ha afirmat que l'eurodiputat està llançant "acusacions a l'aire" contra el líder del seu partit per "intentar tapar el seu propi escàndol”.

Figaredo ha qualificat el cas contra Alvise de, "com a mínim, impactant", alhora que ha censurat el "nefast missatge" que va llançar al seu "delirant vídeo" per explicar-se. L'eurodiputat va animar els seus seguidors a no pagar impostos.

En qualsevol cas, ha expressat la seva esperança que la Justícia resolgui el cas "aviat" per poder tenir "una mica de llum" sobre això.