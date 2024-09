VÍDEO: Aquest va ser el discurs de Pedro Sánchez en rebre el premi de l'ONU 'He for She'

Foto: EuropaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha rebut aquest dimarts el premi de l'ONU 'He for She' que reconeix el seu treball per la promoció de la paritat i la igualtat de gènere a Espanya i ha reivindicat l'activisme feminista en les relacions internacionals.

"Hem d'alçar la veu i recordar al món que per desgràcia la igualtat de gènere no és una realitat sinó encara una aspiració, no un luxe sinó una necessitat, no un caprici progressista sinó un dret humà bàsic que ens pertoca a tots", ha defensat Sánchez durant la seva intervenció a l'esdeveniment de l'Aliança 'He For She', amb motiu del seu X aniversari, a la seu de Nacions Unides, a Nova York.

En aquest sentit, ha subratllat la defensa dels drets de les dones com a una de les "principals línies d'actuació" del Govern i una de les "principals prioritats" de l'agenda política.

Per això, s'ha compromès a continuar promovent l'alternança de gènere als més alts càrrecs de les Nacions Unides i continuar avançant en la paritat i igualtat. "El càlcul és molt simple: si les dones són la meitat de la població mundial, haurien de representar la meitat dels governs i parlaments, la meitat dels consells d'administració de les empreses de més envergadura, la meitat dels llocs de responsabilitat en qualsevol àmbit o sector”, ha manifestat.

En aquest punt, ha recalcat que el seu Govern seguirà emmarcat en una política exterior feminista i ha instat a promoure un activisme femenista en les relacions internacionals "promovent els drets de gènere i la paritat a tot el món", ha postil·lat. Amb ell han estat premiats tres caps més d'Estat i de Govern com 'Champions de la igualtat de gènere' com Fumio Kishida, primer ministre del Japó; Michael D. Higgins, president d'Irlanda, i Félix Tshisekedi, president de la República Democràtica del Congo.

Per la seva banda, ONU Mujeres ha ressaltat especialment l'increment del finançament per part d'Espanya a l'organisme de l'ONU a més del treball que està fent Espanya per promoure la rotació de gènere a la presidència de l'Assemblea General de les Nacions Unides, i la promoció de la paritat i igualtat de gènere a Espanya, destacant alhora que dos terços del gabinet ministerial espanyol està ocupat per dones.