Feijóo vol elevar de 1.200 a 1.800 euros les deduccions per fill

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest divendres que la Llei de Conciliació del seu partit plantejarà elevar de 1.200 a 1.800 euros anuals les deduccions per fill perquè creixi la natalitat.

Ho ha dit en una atenció als mitjans a Barcelona amb el líder el PP català, Alejandro Fernández, després de reunir-se amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya-Fanoc, i ha lamentat que aquest import no s'hagi actualitzat des del govern del popular José María Aznar fa 25 anys.

També ha plantejat "blindar per llei" la bonificació del 45% per contractar cuidadors per part de famílies nombroses, i ha plantejat que es mantingui la condició de família nombrosa quan el pare o la mare es divorcien i estan en custòdia compartida.

El líder del PP ha tornat a desgranar alguns aspectes de la Llei de Conciliació que volen registrar al Congrés i que presentarà els agents socials en ronda de contactes que hi obrirà a partir del 7 d'octubre.

Ha recordat la seva proposta per a la gratuïtat de les escoles bressol a tot Espanya de 0 a 3 anys, més desgravacions, un banc d'hores per facilitar la conciliació i ampliar els permisos de paternitat i maternitat fins a les 20 setmanes.

Cofinançar amb la Generalitat

"El meu plantejament és cofinançar al 50% amb la Generalitat les escoles infantils gratuïtes, tant les públiques, concertades i privades, com ja estem fent a les comunitats autònomes governades pel PP", ha dit.

A més, ha assegurat que per a les famílies catalanes és molt més prioritari que hi hagi escoles infantils gratuïtes que “obrir ambaixades”, en al·lusió a la xarxa de delegacions de la Generalitat a l'exterior.

Envelliment de la societat

Feijóo espera que la Llei de Conciliació que portin al Congrés sigui la "més avançada de la democràcia en matèria de conciliació", amb l'objectiu de cercar solucions a l'envelliment de la societat espanyola.

"No ens podem permetre les dificultats que tenen les persones joves i de mitjana edat per tenir fills i per construir una família", i ha afegit que la conciliació té implicacions en àmbits com les cures, l'educació, l'economia i el mercat laboral .

Feijóo també ha criticat el Govern per no abordar-lo: "Espanya fa més de sis anys que no es centra en la política útil, sinó en la política que confronta", en comptes de servir la societat, segons ell.