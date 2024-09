Barbón es posiciona en contra de la quota catalana: "No recolzaré res que perjudiqui Astúries"

Adrián Barbón - EP

El president d'Astúries, el socialista Adrián Barbón, ha traslladat aquest divendres al cap de l'Executiu la seva posició crítica amb el concert econòmic pactat entre PSC i ERC, avançant que no "recolzarà res que perjudiqui els interessos d'Astúries" i apostant per tractar la reforma del sistema de finançament autonòmic de manera multilateral al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Així ho ha expressat Barbón a la roda de premsa posterior a la trobada bilateral que ha mantingut aquest divendres amb Sánchez a la ronda que està fent el president del Govern amb els mandataris autonòmics, amb el focus posat en el finançament.

En aquest punt, Barbón ha explicat que ha traslladat a Sánchez la seva posició respecte al finançament autonòmic, en què destaca el recel que Catalunya surti del règim comú, encara que s'ha mostrat expectant als detalls que puguin sortir d'aquest acord fiscal amb ERC.

En qualsevol cas, el líder asturià ha instat el Govern a plantejar una proposta per reformar el model de finançament autonòmic i, a partir d'aquí, abordar-lo de manera conjunta al Consell de Política Fiscal i Financera.

La posició asturiana

Pel que fa a això, Barbón ha dit que ha traslladat a Sánchez la postura del Parlament d'Astúries sobre finançament autonòmic, en què es reclamen que primin alguns criteris com la dispersió, i, segons ha dit, el president del Govern ha entès el seu plantejament.

Sobre el finançament autonòmic, Barbón creu que es parteix de l'anàlisi que l'actual sistema està "obsolet" i, a partir d'aquí, el Govern de Sánchez haurà de fer una proposta concreta de reforma del sistema.

Al fil, Barbón ha assegurat que Sánchez li ha traslladat "la garantia" que la reforma del sistema s'ha d'afrontar per dotar de més recursos el sistema. Aquí, ha criticat que les comunitats autònomes que estiguin baixant impostos demanin alhora més recursos del sistema de finançament.

La Conferència de Presidents

Això sí, Barbón ha incidit en la seva petició d'abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic de manera multilateral, com reclama des que es va conèixer l'acord fiscal entre PSC i ERC, encara que ha apostat per fer-ho al si del Consell de Política Fiscal i Financera.

Per això, creu que la Conferència de Presidents no és l'òrgan on debatre sobre una proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic, al·legant que aquest fòrum és per assolir acords i hi ha posicions allunyades sobre això.

Tot i això, Barbón ha dit que si les comunitats autònomes governades pel PP finalment sí que aconsegueixen incloure el finançament en l'ordre del dia de la Conferència de Presidents, ell també defensarà la posició d'Astúries.