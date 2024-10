El PP confia que el Suprem no contradigui el Constitucional a no amnistiar la malversació a Junqueras

La secretària general del PP, Cuca Gamarra. Foto: Europa Press

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que espera que el Tribunal Constitucional (TC) "no intenti ser revisor" de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar la malversació a l'exvicepresident català com, segons ha dit, ja va fer en el cas dels ERO d'Andalusia .

Així s'ha pronunciat després de dilluns passat 30 de setembre el Tribunal Suprem hagi ratificat la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual van ser condemnats Junqueras i diversos exconsellers en el marc del Procés, en insistir que "va mesurar un benefici personal de caràcter patrimonial".

Després de ser preguntada quina valoració fa d'aquesta resolució del TS i què espera del Constitucional, Gamarra ha assenyalat que la decisió del Suprem és una "bona notícia" que "ratifica que el Poder Judicial no està controlat per Pedro Sánchez i que és absolutament independent" .

En un esmorzar informatiu organitzat per Fòrum Europa, Gamarra ha dit que Pedro Sánchez pot "prometre un pròfug de la justícia" i altres "condemnats" que els amnistiarà però "la realitat és que no és tan fàcil". "I si tens gent que no sap fer lleis, passen aquestes coses i la realitat és que és una mala llei per a tots aquells que van posar les seves esperances que amb ella el delicte de malversació es podria amnistiar", ha ressaltat.

Això sí, la número 2 del PP ha dit que espera que el Constitucional no actuï com a “revisor” de la decisió del Suprem. "Jo el que espero és que el Tribunal de Garanties no intenti ser revisor de sentències novament, com ja ho ha estat amb els ERO d'Andalusia i per tant, accepti l'aplicació d'aquesta llei que ha dut a terme el Tribunal Suprem en allò que és la seva feina", ha abundat.

Segons Gamarra, "els tribunals, com molt bé ha dit el Tribunal Suprem, no estan per llegir la ment del legislador sobre allò que volia fer o allò a què s'havia compromès fer perquè Pedro Sánchez estigui a la Moncloa" sinó que " estan per aplicar la llei".

I aquesta llei, ha prosseguit Gamarra, "no empara l'amnistia en delictes de malversació". "I, per tant, si no l'empara, no ho poden aplicar", ha ressaltat, per insistir que la decisió del Suprem és una "molt bona notícia" perquè "demostra que Pedro Sánchez no ha pogut controlar com volia el Poder Judicial".

Escó de Puigdemont i Comín

També s'ha referit a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de desestimar el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats després de les eleccions europees del maig del 2019. Segons la seva opinió, "a vegades les sentències triguen, però posen les coses al seu lloc".

Gamarra ha indicat que aquesta decisió és una "fantàstica" notícia per als demòcrates. "S'ha trigat molt, però al final ha quedat demostrat que acatar la Constitució és no només un suggeriment, sinó una exigència per a tot aquell que hagi estat elegit a les nostres urnes, també per ser eurodiputat", ha postil·lat.

La dirigent del PP ha afegit que "les conseqüències que això pugui tenir seran els mateixos tribunals" els que "les vagin establint". "I, evidentment, el dret s'ha de complir i, si així ho determinen els jutges, hauran de tornar aquestes quantitats", ha manifestat.