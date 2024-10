La proposta del PP per solucionar la manca de lloguers a Espanya

Foto: EuropaPress, CanvaPro de FRDMN

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha assegurat aquest dimarts que la seva formació està ultimant una "veritable" Llei d'Habitatge davant el "fracàs" en aquesta matèria del Govern de Pedro Sánchez. Segons ha subratllat, aquesta norma inclourà mesures com a bonificacions per als propietaris que posin vivenda de lloguer, afavorir donacions dins de la família per comprar un pis o l'exempció d'impostos als joves durant els quatre primers anys.

Així ho ha avançat Gamarra en la seva intervenció al Fòrum Europa, a què han assistit el president del Senat, Pedro Rollán, i diversos exministres de Mariano Rajoy com Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá o Fátima Báñez. També hi han acudit els presidents del PP de Castella-la Manxa, el País Basc i Navarra, Paco Núñez, Javier d'Andrés i Javier García, respectivament, així com nombrosos diputats i senadors.

La 'número dos' del PP ha denunciat que el Govern de Pedro Sánchez no hagi fet actuat aquests anys malgrat les seves promeses electorals.

"Sánchez fa sis anys que està al capdavant del Govern i no ha fet res després de prometre més de 200.000 vivendes en campanya, de les quals ningú n'ha vist pràcticament cap. És un fracàs", ha asseverat.

Gamarra ha assenyalat que el pla del PP en matèria d'habitatge inclourà, entre altres avantatges, una bonificació del 100% a l'impost de successions i donacions a familiars per comprar un habitatge, així com l'exempció d'impostos als joves durant els quatre primers anys.

"Un règim fiscal que afavoreixi les donacions dins d'una família, dins de la classe mitjana, per poder accedir a l'habitatge a través de l'exempció de l'impost de donacions de totes aquelles quantitats que vagin destinades a adquirir habitatge", ha abundat . A més, ha defensat aplicar una deducció a l'IRPF als propietaris que formalitzin nous contractes d'arrendament d'immobles que hagin estat en desús almenys dos anys. "Hi ha vivendes buides i volem que surtin al mercat", ha assenyalat.

"Incentivar la posada al mercat d'habitatge del lloguer"

Segons Gamarra, es tracta d'"incentivar la posada al mercat d'habitatge del lloguer". "Totes les lleis de Pedro Sánchez el que han fet ha estat dissuadir la posada al mercat de vivenda de lloguer. I això què ha aconseguit? Que hi hagi menys vivenda i, conseqüentment, uns lloguers més cars", ha indicat.

Segons la secretària general del PP, amb les reformes i mesures que preveu la seva formació es podrien estar construint uns 200.000 habitatges a l'any, cosa que, al seu parer, és el que cal. Gamarra ha subratllat que el PP pretén impulsar mesures concretes "per donar seguretat jurídica, per reduir la burocràcia, per posar sòl al mercat, per facilitar la construcció i, sobretot, per donar facilitats als joves".

Així, ha defensat un IRPF "que el primer any n'estigui exempt, el segon any pagui el 75%, el tercer el 50% i el quart el 25% d'impost de la renda sobre els seus ingressos". "Sens dubte, això és un iniciativa i una capacitat econòmica perquè puguis agafar les regnes de la teva vida", ha postil·lat. A més, i davant aquesta Llei d'Habitatge que prepara el PP, Gamarra ha demanat una protecció per als propietaris que treguin els seus habitatges al mercat perquè “ a l'okupa no se'l protegeix, a l'okupa se'l desallotja ”.

Llei de conciliació

D'altra banda, Gamarra ha assenyalat que el PP ha registrat avui al Congrés la seva Llei de Conciliació, que ha definit com "la més ambiciosa presentada a la història de la democràcia", que, entre altres actuacions, garanteix la gratuïtat de l'escolarització de 0 a 3 anys perquè les famílies no renunciïn a tenir fills o augmentar els ajuts directes a les mares treballadores.

"El que és important és el que farà el PP i aquest no és un temps d'espera per a nosaltres, sinó per construir una alternativa i una Espanya de futur", ha manifestat Gamarra.