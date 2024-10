Exigeixen a PNB i EH Bildu que revelin si volen l'autoderminació per a "una Euskadi indepedent"

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'Oxygen64

El secretari general del PSE-EE, Eneko Andueza , ha demanat al PNB ia EH Bildu que "no camuflin les seves idees o objectius" amb expressions com "Concert Polític o bilateralitat", i aclareixin als bascos si pretenen aconseguir "el que ells anomenen" dret a decidir, que no és res més que el dret d'autodeterminació i la possibilitat de proclamar una Euskadi independent”.

Andueza ha realitzat aquesta reclamació a jeltzales i la coalició sobiranista en una roda de premsa a Bilbao, en què ha donat a conèixer que el PSE-EE celebrarà el X Congrés entre el 14 i 16 de febrer de 2025 amb l'objectiu de reforçar el seu posició ideològica i continuar creixent a les futures cites electorals fins a "liderar Euskadi".

Andueza ha destacat que volen "progrés, ocupació, justícia social, habitatge i benestar", tot plegat recollit al Pacte de Govern que va signar el 19 de juny al Parlament Basc amb el president de l'EBB, Andoni Ortuzar, i el Lehendakari, Imanol Pradals. "Aquest és el nostre full de ruta, el d'una majoria clar", ha ressaltat.

Pel líder dels socialistes bascos, "altres, com EH Bildu, sembla que no ho entenen així i porten dècades amb el mateix discurs", el de la independència i la sobirania. "Ara van de moderns, de color pastís, però van molt per darrere d'aquesta societat globalitzada a què, vulguin o no, pertany Euskadi", ha manifestat.

En aquest sentit, ha advertit que "aquest país sobirà que imaginen, aquesta independència a què aspiren, no és més que un somieig caduc, que no porta enlloc", sinó "al conflicte ia l'aïllament, a treure Euskadi d'Espanya i Europa”. "Els seus objectius, el discurs i els líders són els mateixos que fa 40 anys", ha indicat.

Segons la seva opinió, que elegeixin Arnaldo Otegi per continuar al capdavant d'EH Bildu quatre anys més, "no fa més que demostrar la falta de relleu, de renovació i d'idees noves". "Nosaltres, mentrestant, a allò nostre, a treballar per millorar la vida dels bascos", ha insistit.

És per això, tal com ha reiterat, i per això van signar l'acord de Govern amb PNB, "la millor eina perquè aquest país segueixi endavant, comptant amb tots".

Reforma estatutària

Eneko Andueza creu que, "en aquesta millora, és important abordar, d'una vegada per totes, la reforma de l'Estatut" per modernitzar-la i adaptar-la als actuals temps i "blindar drets". "Per nosaltres no quedarà", ha apuntat.

Segons la seva opinió, "seran altres els que hagin de decidir si volen acostar-se a l'espatlla, juntament amb el PSE-EE, o si, per contra, volen emprendre altres camins el resultat dels quals ja coneixen".

Andueza ha recordat que, en el seu pacte amb el PNB, s'estableixen els termes en què cal produir aquest nou pacte estatutari. "Es parla d'una reforma estatutària que estigui dins del marc legal vigent, però que, sobretot, persegueixi blindar els drets i les llibertats que durant 45 anys hem anat conquerint", ha assenyalat.

Després de reiterar que tot això s'ha de fer "dins de la legalitat més estricta", ha assegurat que "no parla d'altres coses". "Nosaltres continuarem sent fidels als nostres principis ia la nostra paraula", s'ha compromès.

El secretari general del PSE-EE ha retret que, "mentre uns es dediquen constantment a parlar de nou estatus, que no és res més que el dret a autodeterminació per aconseguir una Euskadi independent", altres, com els socialistes, "treballen intensament dia a dia en polítiques tan nuclears com la de l'habitatge, la mobilitat sostenible, l'ocupació, la feina, el turisme, la justícia, els drets socials, la sanitat o l'educació”.

Per això, ha tornat a avisar que el seu partit "no se'n sortirà". "Tenim legitimitat absoluta per defensar els nostres postulats", ha declarat, per rebutjar que posin "vets", sinó que "fan valer la força" que els van donar les urnes el 21 d'abril passat.

Sobre la possibilitat que PNB i EH Bildu arribessin a un acord de nou estatus, sense comptar amb el consens del PSE-EE, ha dit que són ells els que han de "parlar amb claredat" als bascos i dir-los "exactament quin és el seu objectiu".

"Que no camuflin les seves idees o els seus objectius en expressions com el Concert Polític o la bilateralitat, que siguin clars i, si el que pretenen és dur a terme allò que ells anomenen el dret a decidir, que no és altra cosa que el dret de autodeterminació i, per tant, la possibilitat de proclamar un Euskadi independent que estigui fora d'Espanya i fora d'Europa, que ho diguin", ha emplaçat.

D'aquesta manera, ha refusat contribuir a "fer Euskadi en una aventura". "El nostre compromís és dialogar i debatre, no és el de parlar sobre qüestions que ells consideren primordials", ha subratllat. En tot cas, ha dit que està a l'espera de la trucada d'Andonni Ortuzar per parlar d'autogovern dins de la ronda de contactes que el líder jeltzale emprendrà.

Eneko Andueza ha destacat que el seu partit afronta el seu nou congrés en un moment en què "resumeix unitat i fortalesa". "Veient la situació d'EH Bildu amb la més que possible reelecció d'Otegi com a líder, i la situació en què es troba Andoni Ortuzar, no em puc congratular de l'extraordinària situació que està vivint en aquests moments el PSE-EE", ha asseverat.