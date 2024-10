Gènova surt al pas de les crítiques pel gir a l'esquerra

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, intervé durant una roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, l'1 d'octubre del 2024, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press

La direcció nacional del PP ha negat aquest dimarts un gir a l'esquerra i ha assegurat que les seves mesures socials en matèria de conciliació i vivenda són propostes que Alberto Núñez Feijóo va incloure al programa electoral de les generals. A més, ha recordat que va ser el Govern de José María Aznar el primer a impulsar una Llei de Conciliació.

"És un debat artificial. La realitat és que les polítiques de conciliació i les polítiques d'accés a l'habitatge no són banderes de l'esquerra. Em sap greu, però no. Són propostes del programa electoral del PP amb què ens presentem a les eleccions generals de fa un any", ha declarat el portaveu parlamentari del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado.

Així s'ha pronunciat després de ser preguntat si el preocupa que el gir social que impulsa Feijóo pugui soliviantar membres del PP, després que l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre hagi assegurat que el PP s'està "negant a fer la batalla cultural " i hagi avisat que si no donen aquesta batalla no "guanyaran les eleccions".

En declaracions a 'The Objective', Aguirre ha al·ludit també a les enquestes que ha realitzat el PP i per les quals, segons ha dit, "han decidit que el que faran és prendre les banderes de l'esquerra i defensar-les". "Escolteu, és que jo no crec en la superioritat moral de l'esquerra, jo crec en la superioritat moral del liberalisme", ha manifestat l'exministra.

"La nostra alternativa no és ni de dretes ni d'esquerres"

En una compareixença al Congrés, després de la reunió de la Junta de Portaveus, Tellado ha tret pit de la Llei de Conciliació que el Grup Popular ha registrat al Congrés i de la Llei d'Habitatge que està ultimant i que portarà ben aviat al Parlament .

"Davant d'un Govern del mur, amb propostes divisives, amb propostes per enfrontar la societat espanyola i que només són útils per pagar els seus propis peatges, nosaltres treballem per resoldre i millorar la qualitat de vida de les persones", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha indicat que la seva Llei de Conciliació evidencia que “hi ha alternativa”. "Demostrem que la nostra alternativa no és ni de dretes ni d'esquerres. És la d'un Govern amb propostes útils i capaces d'aconseguir grans acords que millorin la qualitat de vida de les persones", ha emfatitzat.

És més, ha ressaltat que Sánchez fa sis anys que és a La Moncloa i "la taxa de natalitat d'Espanya és la segona més baixa de la Unió Europea", "els joves triguen més que mai a emancipar-se" i comprar un pis "és més difícil que mai". Per això, ha dit que el PP prepara una llei d'habitatge. "Si és una bandera de l'esquerra, ho veurem. A veure si ens recolzen. Però aquesta proposta figura al programa electoral d'Alberto Núñez Feijóo", ha emfatitzat.

"El PP compleix la paraula donada"

Així mateix, Tellado ha recalcat que el PP, a diferència de Sánchez, és un partit que "compleix amb la paraula donada" i que el seu projecte passa per "millorar la qualitat de vida dels espanyols" mentre que l'Executiu de Sánchez està "instal·lat a la moqueta".

El portaveu del PP ha insistit que el pla de conciliació i d'habitatge del PP són "propostes del programa electoral del Partit Popular" i ha recordat que la primera llei de conciliació d'Espanya "la va impulsar un govern del Partit Popular l'any 99 “, amb José María Aznar.

Tellado ha dit que és un "debat artificial" que "es posa a sobre de la taula per intentar distreure l'opinió pública". "La realitat és que la conciliació és un problema greu que afecta la societat espanyola en aquest moment i atès que el Govern d'Espanya té aquest problema completament desatès, al primer partit d'aquest país ens ha de preocupar allò que veritablement afecta al dia a dia de la vida dels espanyols", ha indicat.

Per això, el portaveu del Grup Popular ha dit que el PP "ha obert aquest meló" i ha presentat una Llei de Conciliació, que és "un gran avenç" perquè "millorarà la qualitat de vida de les persones".

Gamarra sobre Aguirre: "Pot dir el que consideri oportú"

Prèviament, en un esmorzar informatiu organitzat per Fòrum Europa, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assenyalat que Esperanza Aguirre és lliure per dir allò que consideri oportú, sense entrar en més valoracions.

"Esperanza Aguirre és molt lliure i pot dir, com no pot ser d'una altra manera, tot allò que considero oportú", ha declarat Gamarra en ser preguntada com valora aquestes paraules retre cara a la direcció del PP que no estigui donant la batalla cultural .

Fonts del PP no han entès les crítiques d'Aguirre, posant èmfasi que són mesures que Feijóo va incloure al seu programa electoral. Per això, aquestes fonts han exclamat: “Més cultural que tot això!”.