Mazón diu que la Comunitat Valenciana "no renunciarà ni a un cèntim" del seu deute històric

Maó, en una intervenció. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha garantit que el seu govern no renunciarà "ni a un cèntim del deute" històric provocat pel infrafinançament autonòmic, que ha augurat que "seguirà pujant" perquè el sistema actual "és un desastre", ni tampoc al fons transitori d'anivellament que rebutja el PSPV.

A la sessió de control a les Corts, Mazón ha avançat que es reunirà amb el Partit Socialista (PSPV), Compromís i Vox per presentar-los un document que recull els 56 motius pels quals la Comunitat Valenciana "no pot esperar més" per rebre el finançament, a 2 dies de la trobada a la Moncloa amb el president del Govern, Pedro Sánchez, dins de la seva ronda amb els presidents autonòmics.

Entre aquests motius hi ha un fons transitori d'anivellament per igualar la Comunitat a la mitjana de comunitats fins a la reforma del finançament. Mazón ha tornat a criticar la negativa del PSPV a donar suport a aquest fons, que va provocar que divendres passat no hi hagués un acord de la plataforma Per un Finançament Just.

Després de retreure als socialistes que no tinguin "res a dir" i hagin "renunciat" al fons, els ha acusat d'haver comès "la pitjor traïció a tothom, fins i tot (l'expresident de la Generalitat) Ximo Puig" que " fa any i mig" sol·licitava aquesta mesura.

Així, s'ha preguntat "què tenim avui del PSOE", un partit que "dinamita i trenca el consens d'un front comú per un finançament just". Per això, ha demanat als socialistes que deixin d'"inventar-se feixistes pel món" i els ha fet una crida a "començar a defensar la Comunitat Valenciana" perquè, segons ell, "fins ara l'únic que han fet ha estat trair-la".

Respecte al document de 56 motius, el cap del Consell ha explicat que ja els ho ha lliurat als sindicats CCOO PV i UGT-PV i a la patronal autonòmica CEV perquè facin "les seves aportacions", alhora que ha rebutjat les crítiques de Compromís que es tracta d'"un paperet". "Això que anomena paperet es tracta de defensar la Comunitat Valenciana".