'Cryptospain' va mediar per oferir a Alvise contactes que li aportessin "liquiditat"

L'empresari Alvaro Romillo, àlies 'Cryptospain' , va oferir a l'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez els seus contactes per al "tema de l'aportació" i intentar aconseguir "liquiditat de la forma correcta". "Més o menys són uns 300.000" euros, li va indicar. Així es desprèn dels àudios que la defensa de Romillo va presentar davant la Fiscalia General de l'Estat (FGE), on va denunciar el líder de S'Acabó la Festa per un delicte de finançament il·legal pel presumpte cobrament de 100.000 euros en metàl·lic en plena campanya de les eleccions europees.

En aquests, Romillo explica a Pérez que va realitzar "unes trucades" i va fixar "algunes reunions" amb "un munt de gent" amb "interessos comuns" i amb diners. "No tindrien cap problema a fer aquesta aportació. El que passa és que aquesta gent té la mateixa fe en el canvi que jo, que és zero, d'acord? Llavors, és clar, ells veuen això com una inversió", va reconèixer l'empresari.

Aquesta aportació, va aclarir Romillo , no venia relacionada amb el fet que "en el futur" Alvise Pérez anés a "fer alguna cosa quan" tingués la seva "posició" fixada a la política. "Ells el que ho veuen és, diguem-ne, unit al teu canal de comunicació, unit al fet que tu tens un volum d'impactes en moltíssima gent i que possiblement aquest volum d'impactes sí que vingui bé a algun dels projectes en què ells estan ficats", va indicar.

'Cryptospain' explica a Pérez en aquests àudios que "més que una aportació plantejada des del punt de vista polític" els seus contactes ho veien "com una col·laboració en què es fa aquesta aportació ia canvi durant un període de temps es fan una sèrie de impactes" a la seva comunitat perquè la gent usés els "serveis de Sentinel", empresa del mateix Romillo.

En un altre dels arxius, Romillo comenta la possibilitat que aquesta aportació es faci per transferència. "Però possiblement el més interessant sigui en cash, no sé si a tu això et val o no et val, perquè passa el mateix, al final si nosaltres vinculem al teu compte bancari una transferència des d'una societat ja que el posarem al focus , perquè tu estaràs absolutament al focus i això a nosaltres segurament no ens interessa", assegura.

La forma de "vehicular capital"

En un altre dels àudios que es van creuar Alvise Pérez i 'Cryptospain', aquest últim abordava com aconseguir fons per a l'eurodiputat i oferia dues formes de "vehicular capital" cap a ell. "Una, atacant la nostra comunitat, bàsicament, amb l'objectiu que et coneguin i que de forma orgànica hi hagi una participació, d'acord?", apuntava el CEO de Madeira Invest Club.

L'altra opció, que era la preferida de Romillo, era "donar-li la volta" i que fos la comunitat de l'eurodiputat qui consumís "serveis" de Madeira Invest Club de manera que ells generaven "una plusvàlua" i "part d'aquesta plusvàlua generada vehicular-la" cap a Alvise.

"Perquè sigui una cosa potent per a la comunitat, podríem deixar-ho a la meitat, que seria un 4 per cent, posem el cas, d'acord?, o un 5 per cent, d'acord?, i d'aquest 5, un 1 per cent nosaltres quedaríem un 4, i tu et quedaries un 1%”, explicava Romillo. Així, aprofundia, "de cada deu mil euros" que gestionessin de fons invertits en criptomonedes de seguidors d'Alvise, ingressarien 500 euros "dels quals 100 euros" anirien a l'eurodiputat.

A més, Romillo indicava que no li aplicarien cap cost perquè convertís les seves criptomonedes. "Et poso un exemple pràctic perquè tothom ho entengui (...). És clar, si això passa amb mil persones i de cada mil persones tu generes 100 euros, doncs amb 10.000 persones en generaràs 1.000 euros, amb 100.000 persones en generaràs 10.000 , amb 2 milions de persones en generaràs 200.000, d'acord?, perquè et facis una idea d'un càlcul fàcil", va comentar.

En aquest sentit, Romillo va explicar a Alvise que aquests percentatges de benefici eren generats pels serveis que prestava la plataforma. "Els serveis generen un rendiment econòmic i nosaltres no tenim problema a arribar amb tu a un acord perquè part d'aquest rendiment se'n vagi a tu", ha afirmat. La idea de 'Cryptospain' era generar un 'cupó Alvise' per al Sentinel de manera que qualsevol persona que vingués amb aquest cupó --"que vingui de la teva comunitat"--, pogués estar "trackejat".

Una altra de les idees que tots dos van estudiar van ser organitzar una conferència en què participés l'expresident de Coca-Cola i exdirigent de Ciutadans Marcos de Quinto. Alvise va proposar a Romillo que participés en una conferència amb De Quinto, amb qui pogués ser l'exbanquer Mario Conde --encara que en un moment el cita com a Mateo Conde--, i amb ell mateix "per parlar sobre criptomonedes, riscos de les criptomonedes, futurs, etcètera".

Alvise li comentava que estava pensant en temes de promoció i desenvolupament i aquesta conferència podria donar-li "una visibilitat tremenda". A més, ell també l'ajudava perquè li donava "visibilitat" amb persones que mai no farien un acte polític únic amb ell "perquè es pot interpretar que és un suport exprés al partit polític". "¿Tu com ho veus? Perquè he estat parlant amb Marcos --De Quinto-- i amb Mario, i ells estarien proclius a organitzar una cosa així. I la persona de referència que puc ficar per a la part de la defensa cripte en general, podria ser tu. Això pot ser un cop de pilota importantíssim", va apuntar.

Romillo, davant d'aquesta proposta, li va respondre que li veia un problema perquè ell tenia una estètica que feia que altres personalitats no volguessin unir-s'hi en actes públics.

Estètica d'un oncle gros

"Jo t'explico, el problema que jo tinc normalment amb les entrevistes i la resta és que jo tinc una estètica que la gent no vol unir-se a mi. La meva estètica és una estètica d'un oncle gran, gros, calb, amb màscara, jaqueta, amb un discurs molt molt talibà i molt molt concentrat diguem-ne contra l'Estat, contra el control, i això és una cosa que normalment no es vol fer servir, la veritat", comentava en un àudio. De fet, afegia, s'havia trobat amb persones que “a nivell mediàtic en el moment que els han dit que estaria, no volen estar”.

Un altre dels àudios també es refereix a l'acte que el Madeira Invest Club --empresa de la qual va ser CEO Romillo-- va celebrar a l'Hipòdrom de Madrid i en què va participar Alvise Pérez. Si necessites seguretat que et posem nosaltres, m'ho dius i llest, encara que és un entorn de confiança, però bé. I després d'altra banda, si vols quan tu surtis a l'escenari que posem alguna cosa a la pantalla o alguna cosa perquè la gent et vegi, passa-m'ho per aquí i ho deixo tot organitzat", va comentar Romillo.