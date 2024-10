Una vocal del CGPJ diu que va haver jutges "molt protagonistes" durant la tramitació de l´amnistia

La seu del CGPJ. Foto: Europa Press

La vocal catalana Algèria Queralt ha generat controvèrsia dins del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem després d'unes declaracions que han incomodat alguns membres d'aquests òrgans.

I és que en una entrevista concedida al digital El Nacional , Queralt va afirmar que certs jutges van tenir un paper "massa protagonista" durant la tramitació de la llei d'amnistia, suggerint que devien haver respectat més el procés legislatiu.

Així, segons la seva manera de veure, algunes de les actituds dels jutges van ser un "excés" i va comentar que el mitjà adequat per expressar les seves opinions és a través de sentències, no mitjançant manifestacions o reunions amb fins polítics .

Divisió d'opinions

Les seves paraules han causat malestar , no tant per la seva opinió personal, sinó pel fet d' expressar-les en la qualitat de vocal de l'òrgan de govern dels jutges . És així que alguns jutges consideren que aquestes declaracions contribueixen a un clima d'enfrontament entre els poders judicial i executiu, que s'ha intensificat el darrer any. A més, suggereixen que aquest tipus d'afirmacions afecten negativament la imatge del Poder Judicial i la seva independència davant de la ciutadania.

D'altra banda, n'hi ha que defensen el dret de Queralt a expressar-se, argumentant que no s'ha de restringir l'opinió dels vocals per la seva posició al CGPJ. Aquest debat sorgeix en un context en què s'està discutint la política de comunicació del Consell, amb la possible designació d'un portaveu.

Les tensions dins del CGPJ no són noves . Recentment, el sector conservador de l'òrgan va sol·licitar una declaració en defensa de la independència judicial després de declaracions de membres del Govern, com les del ministre Óscar Puente, que va acusar el Tribunal Suprem d'"extralimitar-se" en la interpretació de la llei d'amnistia en el cas Puigdemont. Tot i això, aquesta proposta no va ser acceptada pel bloc progressista, que va considerar que no hi havia motius urgents per abordar el tema.