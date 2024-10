Policies rebutgen que Bildu, "hereu d'ETA", participi en la reforma de la 'llei mordassa'

Arxiu - Diversos antiavalots en les protestes a la seu del PSOE a Ferraz - Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu

Els sindicats de la Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil han denunciat l'acord aconseguit amb Bildu, "hereu d'ETA", obligant a substituir les pilotes de goma dels 'antidisturbis' per altres mitjans menys lesius en el marc del pacte amb el PSOE i Sumar per reformar la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa'.

En un comunicat, JUPOL assegura que l'acord anunciat per Bildu "posa en risc la seguretat dels policies i dinamita el principi d'autoritat", a més de qualificar de preocupant que siguin els "hereus d'ETA els que fixin les línies d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic”.

L'organització sindical ha indicat que està estudiant totes les mesures possibles per frenar aquesta reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana aprovada pel PP el 2015, també pel que fa a modificar les multes per faltes de respecte als agents de l'autoritat ia la desobediència .

Això últim, segons JUPOL, "suposa un atac directe al ja minvat principi d'autoritat dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat", motiu pel qual temen un augment de les agressions que pateixen policies i guàrdies civils.

Una reforma redactada contra els policies

El SUP també ha reiterat que està "frontalment" contra aquesta reforma de la llei de seguretat ciutadana que, adverteix, "sembla redactada contra els policies més que per afavorir el bon exercici de la seva funció".

"No es pot afavorir des d´un text legal la desobediència i l´atemptat als agents d´autoritat quan el que perseguim és reforçar el càstig d´aquestes conductes delictives", ha indicat el SUP en un comunicat.

El SUP recorda que la restricció en l'ús de material antiavalots "ja gaudia d'una norma quant a les situacions, proporcionalitat i la seva correcta ocupació", per la qual cosa incidir en aquesta qüestió suposa "un pal més a la roda de la seguretat pública" i el manteniment de l'ordre”.

Pel que fa a les devolucions a la frontera, que l'acord inclou que s'abordi a la Llei d'Estrangeria, el SUP també incideix que Espanya "ja està sotmesos a diferents marcs legals tant nacionals com internacionals que contemplen aquests supòsits i els adapten a la norma implantada per a tot l'espai Schengen i els signants del darrer text normatiu en matèria d'immigració de la Unió Europea”.

Demanen a Marlaska que dimiteixi

"Suposa el major atac a l'operativitat que han patit els professionals de la seguretat pública a tota la democràcia", ha reaccionat el sindicat CEP en un comunicat, en què directament demana la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No pot continuar ni un minut més al capdavant d'aquest departament després de l'anunci de l'acord que el PSOE, Sumar i els hereus polítics del terrorisme han aconseguit per eliminar de l'activitat policial l'ús de pilotes de goma".

El sindicat apunta que l'acord "constitueix un intent evident de desmantellar el model d'ordre públic espanyol" i el relaciona amb el pacte del PSOE i els grups independentistes que van permetre que Pedro Sánchez continués al capdavant del Govern. "Traspassa totes les línies vermelles", adverteix CEP.

Des de la Guàrdia Civil, JUCIL ha lamentat que el Govern amb aquest acord "arrisca la vida de guàrdies civils i policies només pel joc polític que Bildu recolzi els Pressupostos Generals". "Inclou canvis que debiliten la capacitat dels servidors de la llei davant de situacions crítiques, si s'hauria d'aprovar s'hauria d'anomenar 'Llei d'Odi a la Policia ia la Guàrdia Civil", han apuntat.

AUGC també ha retret l'acord amb Bildu enlletgint el Govern que "continuï utilitzant els guàrdies civils com a moneda de canvi, deixant-los lligats de peus i mans a la seva feina". "És urgent reforçar el principi d'autoritat i fer les modificacions necessàries al Codi Penal per endurir les penes per agressió", ha sostingut.

Una negociació fallida

El de les pilotes de goma va ser el punt clau que va impedir l'acord per reformar la 'llei mordassa' que va aprovar el 2015 el PP amb majoria absoluta, i que va treure els sindicats policials i associacions de Guàrdia Civil al carrer en desconfiar de una modificació legislativa negociada amb Bildu i ERC.

Bildu i ERC van exigir l'eliminació de les pilotes de goma, emulant l'acord del Parlament de Catalunya que restringeix aquest material antiavalot per als Mossos d'Esquadra, no així en el cas de la Policia i la Guàrdia Civil als seus dispositius, inclosos els desenvolupats en aquesta comunitat autònoma.

"S'acaba amb l'ús de les bales de goma, substituint-los per mitjans menys lesius", diu textualment l'acord de Bildu amb el PSOE i Sumar, que inclou també la inclusió d'una disposició addicional que esmenta el compromís de les autoritats de " desenvolupar protocols específics" sobre l'ús de la força per evitar "lesions irreparables".