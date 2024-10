El PSOE dóna cinc dies a Ábalos per defensar-se de l?expedient d?expulsió

Arxiu - El diputat del Grup Mixt José Luis Ábalos, durant una roda de premsa, al Congrés dels Diputats, a 24 de juliol de 2024, a Madrid (Espanya). - Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu

El PSOE ha donat un termini de cinc dies a l'exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos perquè remeti tota la documentació relativa a defensar-la, davant l'expedient d'expulsió cautelar que li va obrir la direcció del partit el mes de febrer passat.

Segons ha avançat El Mundo i ha confirmat Europa Press, el PSOE ha comunicat a Ábalos que disposa de cinc dies per fer-los arribar la documentació que consideri convenient per acreditar-ne la defensa. Tot i això, les fonts consultades adverteixen que la resolució de l'expedient no serà immediata i encara queda per endavant un llarg procés.

Segons indiquen, queden diversos passos per endavant, ja que la direcció del PSOE haurà d'elaborar un informe una vegada que l'exsecretari d'Organització remeti les proves la defensa. Aquest informe, a més, podrà ser recorregut davant de la Comissió d'Ètica i Garanties i per tant no es resoldrà immediatament.

Cal recordar que el mes de març passat Ábalos ja va presentar al·legacions a l'expedient d'expulsió que el partit li havia obert dies abans i va afirmar que no havien respectat el termini de 24 hores que li van donar perquè lliurés la seva acta de diputat abans d'iniciar accions contra ell.

A més, el 13 de setembre passat va reclamar per escrit la seva readmissió en considerar que el seu expedient estava paralitzat i havia caducat. En concret, reclamava que l'instructor ni tan sols s'havia pronunciat sobre si admetia les proves que havia presentat i que tampoc no li havien comunicat els càrrecs que se li atribueixen.

L'actual diputat del Grup Mixt, on es troba després d'haver estat expulsat del Grup Parlamentari Socialista en negar-se a lliurar la seva acta de parlamentari, considera que l'expedient està caducat, i per tant se n'ha de decretar la caducitat i se li han de tornar tots els seus drets com a afiliat.