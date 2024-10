La "baixa flexible" de Saiz posa en peu de guerra els sindicats i divideix el Govern

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, durant l'esmorzar organitzat per Nova Economia Fòrum - Diego Radamés - Europa Press

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat aquest dijous que els propers dies procedirà a obrir una taula de negociació amb els agents socials per a la reforma de la incapacitat temporal (IT), amb què vol flexibilitzar, des de la voluntarietat, la reincorporació laboral de persones amb una baixa mèdica i "amb la mirada" posada també a la discapacitat. Una proposta que ha posat en peu de guerra els sindicats i que no ha agradat res al soci de coalició del Govern, Sumar.

Durant la seva intervenció en un esmorzar organitzat per Nova Economia Fòrum, Saiz ha assegurat que, gràcies als avenços mèdics ia la tecnologia, hi ha persones que, per exemple, estan sortint d'un procés de tractament de càncer “que potser, des de la voluntarietat i , per descomptat, des de la garantia de la seva salut, puguin incorporar-se a treballar”.

La idea, ha dit la ministra, és modificar la regulació per fer-la més flexible, com s'ha fet amb la compatibilitat de treball i pensió a l'últim acord de pensions, ja que en aquest aspecte la regulació que existia "era molt abrupta" i "o eres treballador o eres pensionista".

"Hem fet que aquest trànsit, des de la voluntarietat, pugui ser més flexible. El mateix en la incapacitat temporal", ha assenyalat la ministra, que ha indicat que, amb la regulació actual de la IT, "o s'està de baixa o es està d'alta”.

Així mateix, ha afirmat que aquesta reforma també podria introduir més flexibilitat per a la tornada a la feina voluntària en els processos d'IT d'empleats en pluriactivitat: "Hi ha persones que poden estar en una situació de baixa per a una activitat, però per a l'altra sí que poden desenvolupar determinades feines", ha assenyalat.

Els sindicats rebutgen la proposta

CCOO i UGT han expressat aquest dijous els seus dubtes davant del plantejament que ha llançat la ministra Saiz. El secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques de CCOO, Carlos Bravo, ha indicat que "no s'ha de transmetre cap incertesa" sobre la seva situació a persones que es troben en situacions d'incapacitat temporal.

"Parlar de voluntarietat en aquestes situacions genera molts dubtes. Si hi ha una situació d'IT, i el facultatiu que dirigeix el procés de recuperació considera que s'ha de mantenir, és xocant una proposta com aquesta", ha assenyalat Bravo.

Al secretari de Protecció Social de CCOO no li sembla "raonable" que llancin propostes d'aquest tipus sense haver-se constituït el grup de treball que abordarà aquesta reforma i sense que se n'hagi informat els agents socials.

"La proposta que es llança aquest matí de compatibilitzar la situació d'incapacitat temporal amb el treball en determinades circumstàncies és una proposta peculiar, curiosa i difícil d'entendre a molts apartats i que pot transmetre certa inseguretat a les persones que estan en aquesta situació", ha lamentat Bravo, que ha qualificat de "sorprenents i singulars" les declaracions de la ministra.

El responsable sindical ha recordat que el darrer acord de pensions estableix la possibilitat de conveniar entre els serveis públics de salut, la Seguretat Social i les mútues els recursos disponibles per reduir les llistes d'espera en determinades patologies traumatològiques, sempre sota la direcció i control del metge datenció primària o especialitzat del sistema públic de salut.

Per a Bravo, el primer que ha de fer el Govern és aprovar la modificació de la Llei General de Seguretat Social on es preveu crear aquest grup de treball sobre la IT i començar en aquest fòrum a avaluar l'acord que s'ha posat en marxa "per aconseguir l'objectiu que ningú estigui de baixa un dia més del que és necessari però tampoc un dia menys del que necessita per recuperar la salut".

Bravo ha explicat que l'increment de la despesa en IT té diverses causes, entre elles, l'augment de la població treballadora, l'edat mitjana més gran dels treballadors i la demora en la resposta dels serveis públics de salut, "que necessiten reforçar el seu finançament en general i, singularment la seva capacitat en atenció primària, especialitzada, proves diagnòstiques, rehabilitació i cirurgies”.

"Hem d'actuar en aquests apartats, especialment en la inversió pública al sistema sanitari, abans de plantejar situacions anòmales de compatibilitat entre el treball i l'ocupació en una situació d'incapacitat temporal que, per definició, explica justament el contrari. Ens dirigirem al Ministeri perquè respecti els temps en relació amb els fòrums que s'han constituït, porti la informació que ha de portar i fem l'avaluació dels resultats dels acords que hem aconseguit abans de llençar altres qüestions”, ha conclòs Bravo.

Per part seva, fonts d'UGT consideren que el que cal fer és centrar-se en l'origen de les baixes per millorar la prevenció, i en el diagnòstic, tractament i curació perquè les persones rebin tota l'atenció a què tenen dret, inclosa la situació d'IT que calgui, i recuperin totalment la salut.

"El que es tanca en aquesta flexibilitat és una mena de compatibilitat entre capacitat i incapacitat laboral. Veurem que ens presenten però conceptualment ens sembla molt complicat que en un mateix pacient es donin les dues situacions alhora", han indicat les mateixes fonts.

Yolanda Díaz demana no jugar amb la salut dels treballadors

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha demanat “no jugar” amb la salut dels treballadors.

"Només hi ha una raó darrere de la incapacitat temporal: protegir la salut de les persones treballadores. No hi ha més opcions ni raons. Ni flexibilitat, ni parcialitat, amb la salut no es juga", ha indicat Yolanda Díaz en un missatge a les seves xarxes. socials.

Els autònoms tampoc recolzen la proposta

L'organització d'autònoms Uatae ha expressat aquest dijous el rebuig i la preocupació a la intenció de la Seguretat Social d'impulsar una reforma que flexibilitzi les baixes per incapacitat temporal. Segons la secretària general d'Uatae, María José Landaburu, això suposa "obrir la porta a retallar el dret a estar de baixa per malaltia".

"Aquests drets són drets consolidats i no els podem perdre", ha dit Landaburu, que ha indicat que, generalment, les ampliacions de drets "són molt costoses de traslladar als autònoms, però les retallades s'estenen tan ràpid com una pandèmia". "No ho permetrem", ha assegurat.