Sánchez i Page es reuneixen aquest divendres en plena escalada de crítiques per la quota catalana

Arxiu - El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez (c), durant un acte de campanya del PSOE de Castella-la Manxa - EP

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, continuarà aquest divendres amb la seva ronda de trobades bilaterals amb els presidents autonòmics al Palau de la Moncloa i rebrà al llarg del dia els populars Fernando López Miras (Múrcia) i Carlos Mazón (Comunitat valenciana), així com al socialista Emiliano García-Page (Castella-la Manxa), que ha elevat darrerament les seves crítiques al Govern central pel concert econòmic a Catalunya, el pacte amb EH Bildu per reformar la Llei Mordassa o els pactes amb l'expresident català Carles Puigdemont per a l'amnistia, entre d'altres coses.

D'aquesta manera, Sánchez i Page es tornaran a veure les cares en una trobada bilateral després que el president de Castella-la Manxa alcés la veu internament al Comitè Federal del PSOE i públicament en diverses declaracions contra l'acord amb ERC per a un finançament singular a Catalunya.

El baró socialista ha estat el més crític amb aquest concert econòmic per a Catalunya, alertant que afecta la resta de territoris, però també s'ha alçat contra la Llei d'Amnistia que va pactar el Govern amb Junts per a la investidura de Pedro Sánchez.

De fet, el Govern de Castella-la Manxa es va unir als Executius regionals del PP i va arribar a presentar un recurs d'inconstitucionalitat davant aquesta Llei d'Amnistia, cosa que està sent analitzada pel Tribunal Constitucional per veure la legitimació de les comunitats.

ARA AMB LA LLEI MORDASSA

El president de Castella-la Manxa ha anat elevant les crítiques aquest dijous contra el Govern central, just abans de la trobada que mantindrà amb Sánchez, i en aquesta ocasió s'ha dirigit a l'acord aconseguit amb EH Bildu per reformar la Llei Mordassa.

"Si es traguessin ells la mordassa i poguessin demanar perdó i reconèixer el dolor de les víctimes ja n'hi hauria prou", ha declarat el president castellanomanxec a preguntes dels periodistes sobre aquest acord.

Però també ha carregat contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, reclamant a Sánchez que no cedeixi a més xantatge perquè no farà caure el Govern fins que no tingui "via lliure a la seva amnistia".

Page ha lamentat que Puigdemont tornés ahir a "amenaçar" el Govern. "Segueix insistint que els seus set vots són decisius". "És normal que es passi cada dia recordant que té el comandament a distància, és clar".

Primer toca a López Miras

El president de la Regió de Múrcia, el popular Fernando López Miras, serà el que obri la ronda de reunions bilaterals amb Sánchez d'aquest divendres, quan acudirà a les 10.00 hores al Palau de la Moncloa.

Segons ha avançat, López Miras acudirà a aquesta reunió "amb la màxima voluntat de diàleg, amb la solidaritat i igualtat entre espanyols com a principis irrenunciables i amb l'absoluta fermesa que requereix la defensa de les necessitats dels ciutadans de la Regió de Múrcia".

"Fa sis anys que no podem parlar de manera directa amb el president del Govern d'Espanya i hi ha necessitats inajornables que no poden esperar més per tenir solució", ha subratllat Ortuño, que ha destacat entre elles "l'aigua que necessitem ia la qual tenim dret " i un finançament "just" que "ens permeti garantir els serveis públics".

També ha citat entre els assumptes que López Miras vol abordar amb Sánchez l'impuls de les infraestructures "imprescindibles per poder desenvolupar-nos i seguir creant ocupació i oportunitats" i les "mesures pendents" per a la protecció i recuperació del Mar Menor.

Després Mazón

A partir de les 12.30 hores serà el torn del popular valencià Carlos Mazón, que ja ha demanat a Sánchez que "reaccioni" i avanci amb la solució als problemes de la Comunitat Valenciana en la reunió de demà a Moncloa.

Abans de la reunió amb el president del Govern, Mazón ha afirmat que va amb to "propositiu" i "pràctic" a la cita a Madrid, encara que ha demandat que el Govern central faci passos per solucionar els problemes de la Comunitat Valenciana.

"Volem posar sobre la taula algun avenç. Estem cansats de no avançar durant gaire temps amb el Govern de Pedro Sánchez", ha afirmat en declaracions des de Brussel·les en què ha assenyalat que la regió s'"impacienta" davant la "manca d'atenció" de l'Executiu.

Així doncs, Mazón ha lamentat que Sánchez porta "molt de temps sense reaccionar ni atendre" els problemes de la Comunitat Valenciana, regió que es troba "a la cua" en el finançament públic.

Les tres comunitats autònomes infrafinançades

Precisament, Sánchez ha citat aquest divendres a La Moncloa els tres presidents de les comunitats autònomes més infrafinançades juntament amb Andalusia, en ple debat per la reforma del model de finançament autonòmic després del concert econòmic per a Catalunya.

Aquest dijous, un nou informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha tornat a ratificar el infrafinançament que porten des de fa diversos anys tant el País Valencià, com Múrcia, Castella-la Manxa i Andalusia, quatre regions que estan reclamant un fons d'anivellament mentre es reforma el model.

De la mateixa manera, aquestes tres comunitats també tenen reivindicacions comunes i altres dispars, com és el cas del Trasvase Tajo-Segura. Per part seva, sí que comparteixen assumptes com algunes infraestructures com pot ser el Corredor Mediterrani.

Una nova ronda

Aquestes reunions s'emmarquen a la ronda que sol fer el cap de l'Executiu després de les eleccions autonòmiques, encara que en aquesta ocasió Sánchez ha esperat que se celebressin comicis a totes les comunitats per rebre tothom de manera individual.

Divendres passat van desfilar per la Moncloa la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, el seu homòleg de La Rioja, Gonzalo Capellán i el socialista asturià Adrián Barbón. Abans ja s'havien reunit amb Sánchez el lehendakari basc, Imanol Pradales, i els presidents de Galícia i Andalusia, Alfonso Rueda i Juanma Moreno, respectivament.