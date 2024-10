Diverses diputades i senadores del PP reben cartes amb brutals amenaces

Borja Sémper - EP

El vicesecretari de Cultura i portaveu del PP, Borja Sémper, ha demanat als seus "adversaris" que surtin en defensa de les diputades i senadores populars que els últims dies han rebut cartes amb insults i amenaces, esgrimint que cal "aturar això” i frenar “l'agressivitat” i la “polarització” en política.

"Avui seria un dia molt rellevant, molt important, perquè els nostres adversaris polítics sortissin en defensa contundent també, de les dones del Partit Popular", ha reclamat Sémper en una entrevista a 'Mirall Públic' d'Antena 3, en què també ha ha lamentat que les polítiques del PP porten rebent "aquest tipus d'amenaces des de fa molt de temps".

Segons la seva opinió, aquest comportament "no només és intolerable", sinó també "extraordinàriament denunciable". A més, ha assenyalat que "si alguna cosa està passant a la política espanyola" que hauria d'"alertar els que fan política", els mitjans de comunicació o "els opinadors" és "l'agressivitat i l'assenyalament a l'adversari que contamina la societat".

Sémper ha advertit que es pot passar d'una polarització i una "ruptura política" a una "ruptura democràtica i social", en què la gent cregui que com un polític del PP és "un fatxa" i pertany "a la fatxosesfera" , se li pot amenaçar o agredir, un fet que succeeix especialment a "les dones del Partit Popular".

"Cal parar això, i per això és tan rellevant que primer, els qui fem política ho tinguem ben clar i, segon, que siguem especialment crítics i especialment contundents quan aquest tipus d'amenaces o aquest tipus d'insults es dirigeixen contra els nostres adversaris polítics" , ha tancat el portaveu del PP.

Diverses diputades i senadores populars han rebut en els últims dies cartes anònimes en to amenaçant arran de les seves últimes intervencions en seu parlamentària, però ja han avisat que "no tenen por" i "no les callaran".

Sánchez en pren nota, però no reacciona

Preguntat sobre les reunions celebrades les últimes setmanes a La Moncloa entre líders regionals --molts del PP-- i el president del Govern, Pedro Sánchez, Sémper ha detallat que són trobades formals "dins de la normalitat", encara que sense cap mena de concreció.

"Els presidents autonòmics estan compartint amb el president del Govern les necessitats que tenen els territoris on ells governen, i la resposta per part de Sánchez és prendre nota. Bé, prendre nota està bé, però l'important és l'acció", ha dit. indicat.

Al fil, ha compartit la seva percepció que el Govern, "ja sigui per la feblesa parlamentària o pels socis que té", es veu "incapacitat" de resoldre els problemes que tenen els ciutadans espanyols.

Per aquest motiu, ha subratllat la necessitat que el seu partit ofereixi alternatives en matèria de conciliació, educació, o en vivenda, demostrant que el Partit Popular té “una alternativa” i que Espanya “té un futur lluminós possible”. Encara que per a això, segons Sémper, "farà falta canviar el govern".