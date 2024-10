ERC, PNB i BNG signen la reforma de la Llei Mordassa pactada per Govern i Bildu

Arxiu - La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, flanquejada pel nacionalista basc Aitor Esteban (PNB) i l'independentista català GabrielRufián (ERC) - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

Esquerra Republicana, el PNB i el BNG han signat finalment la proposició de llei de reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana del 2015 que s'ha registrat aquest divendres al Congrés recollint l'acord del Govern de coalició amb Bildu. Tot i això, ja avisen de la seva intenció de presentar esmenes sobre alguns punts.

Així, la reforma ja registrada porta la signatura de sis grups parlamentaris del Congrés, els tres que la van pactar (PSOE, Sumar i Bildu), i els que s'hi han sumat: ERC, PNB i BNG (si és el cas com a membre del Grup Mixt ).

Després de conèixer-se l?acord, Bildu va oferir el text als altres socis d?investidura per si volien sumar la seva firma. ERC ja va dir que feia seva la reforma, amb què assegura coincidir "punt per punt", però també la veu com un "punt de partida". El PNB també va avançar que, estant d'acord amb la proposta, es reservava l'opció de presentar esmenes per perfilar alguns assumptes.

I l'últim a adherir-se ha estat el diputat del BNG, Néstor Rego, que justifica la seva signatura "com una forma de recolzar la tramitació" de la proposició de llei, si bé considera que el text "pot i ha de ser millorat" per garantir-ne una completa derogació de la Llei Mordassa i l'ampliació de drets i llibertats de la ciutadania.

En concret, ja avança que "l'eliminació de la presumpció de veracitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'obligatorietat d'actes en les identificacions i/o escorcolls o l'eliminació de qualsevol element agressiu a les mobilitzacions per part dels agents de l'autoritat" seran alguns dels aspectes que intentarà modificar.

Arracades de Junts i de Podem

Així doncs, la reforma compta a priori amb 165 vots i té assegurat l'inici de la seva tramitació, però necessitarà sumar almenys onze més per arribar al mínim de la majoria absoluta que exigeix una llei de rang orgànic. La clau la tenen Junts, Podemos, CC i l'exministre José Luis Ábalos, tenint en compte el rebuig anunciat de PP, Vox i UPN.

Podem ja ha dit que veu el text "insuficient", mentre que Junts es va negar a signar per no haver participat en la negociació, i tots dos tenen anunciada la presentació d'esmenes.