The Economist acusa Sánchez de debilitar la democràcia per mantenir-se al poder

Pedro Sánchez amb la portada a The Economist - Canva Pro

'The Economist' ha llançat dures crítiques al president del Govern central, Pedro Sánchez, afirmant que la seva permanència al poder s'ha donat «a costa de la qualitat de la democràcia espanyola». En un article recent, el mitjà britànic descriu Sánchez com un «estrateg astut i despietat», qüestionant la coherència de les seves decisions polítiques. "Els bruscos canvis de postura de Sánchez en qüestions d'Estat, amb l'única finalitat de seguir al càrrec, han contribuït a consolidar el cinisme públic sobre la democràcia espanyola", assegura.

Govern amb nacionalistes i manca de consens

Segons 'The Economist', Sánchez ha consolidat el seu govern "a plaer dels nacionalistes radicals catalans i bascos", tot i que "molts votants preferien" una coalició amb el Partit Popular (PP). L?article subratlla que, malgrat aquest desig electoral, el president «va decidir seguir endavant unint el suport de vuit partits diferents». Entre aquests partits destaca especialment Junts, liderat per Carles Puigdemont, i la controvertida llei d'amnistia. 'The Economist' no escatima a assenyalar que aquesta amnistia és «l'única mesura important que el Govern ha aconseguit aprovar en deu mesos». A més, ressalta que «Sánchez sempre s'hi havia oposat, però ho va acceptar i ho va imposar al Parlament».

Escàndols polítics i gestió controvertida

El mitjà britànic també es fa ressò de la investigació a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, i critica la reacció del president davant de l'escàndol. «En lloc de disculpar-se, Sánchez va culpar l''extrema dreta' i va dir que estava considerant si la vida política valia la pena», cita l'article, fent referència a un «període de reflexió» que Sánchez va imposar al país, per després reprendre les seves tasques com a president.

Una altra crítica important de 'The Economist' és l'assignació d'antics polítics a llocs «suposadament independents», com el cas de José Luis Escrivá, nomenat al capdavant del Banc d'Espanya. També assenyala que Sánchez ha «donat instruccions a l'advocat de l'Estat perquè demani el jutge que investiga la seva dona».

Assoliments econòmics en un context d'incertesa

Tot i les crítiques, 'The Economist' també esmenta alguns èxits del Govern de Sánchez, com la pujada del salari mínim i la reducció dels abusos de contractes temporals. L'article ressalta que l'ocupació ha crescut "ràpidament" i que l'economia espanyola, tot i "patir més que els seus veïns a la pandèmia", ha experimentat un creixement "més del doble de la mitjana de la zona euro el 2023".

Tot i això, el mitjà britànic adverteix que aquest creixement no està exempt de riscos, ja que el fons de recuperació de la COVID «s'esgota el 2026». A més, adverteix que «la política fiscal expansiva no pot durar» gaire més enllà d'aquell any, cosa que planteja desafiaments per al futur.

Crítiques a l'oposició

L'article no només s'enfoca a Sánchez, també apunta a l'oposició a Espanya, a la qual descriu com a «ineficaç i dividida», un factor que considera «l'actiu més gran de Sánchez» per mantenir-se en el poder.

Amb aquesta sèrie d'arguments, 'The Economist' deixa clar el seu escepticisme sobre el futur polític d'Espanya sota el lideratge de Pedro Sánchez, i planteja dubtes seriosos sobre l'estat de la democràcia al país.