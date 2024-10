Mazón reclama a Sánchez un fons d'anivellament per a les CCAA infrafinançades

Foto: EuropaPress i CanvaPro de Freeicon

El president de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón , ha secundat la petició que ha realitzat el seu homòleg murcià, Fernando López Miras, davant el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , per posar en marxa un fons d'anivellament per a les comunitats autònomes infrafinançades, avançant un possible front comú també amb Andalusia i Castella-la Manxa, que tenen recursos per sota de la mitjana.

A la roda de premsa posterior a la trobada bilateral que ha tingut amb Sánchez, Mazón ha revelat que li ha traslladat la necessitat d'anivellar els recursos de les comunitats infrafinançades a través d'un fons transitori mentre es reforma el model de finançament autonòmic.

En aquest context, Mazón ha dit que Sánchez s'ha apuntat aquesta reivindicació del fons d'anivellament, que també ha exigit López Miras a la reunió d'aquest divendres al matí, cosa que pot avançar un front comú també amb Andalusia i Castella-la Manxa. , que han insistit en aquest fons transitori en diverses ocasions.

De fet, els quatre presidents d'aquestes regions es van conjurar en una conversa als passadissos de Fitur per poder aconseguir aquest fons d'anivellament mentre es reforma el model de finançament autonòmic.

Condonació del deute

En qualsevol cas, el president valencià creu que la reforma del finançament autonòmic, el fons transitori i la possible condonació del deute que ofereix el Govern s'ha d'abordar de manera multilateral al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Sobre això, Mazón ha confirmat també la intenció de Sánchez d'afrontar la reforma del model de finançament autonòmic de manera multilateral en aquest fòrum amb les comunitats, anticipant una propera reunió, tot i que encara no té data.

"Volem parlar de les tres coses alhora i davant de tots", ha proclamat Mazón, que ha tornat a quantificar el fons d'anivellament en 1.700 milions d'euros , defensant que el País Valencià és la regió més infrafinançada de tots.

Contra la quota catalana

Mazón sí que ha insistit davant Sánchez en les seves crítiques cap a l'acord fiscal entre el PSC i ERC per a un concert econòmic a Catalunya, desvetllant que el president del Govern li ha traslladat que és una "bona oportunitat per a tots", a la qual cosa ell ha replicat amb què és "la pitjor oportunitat per a tots".

De la mateixa manera, el president valencià s'ha referit a les crítiques del Govern central cap a les comunitats que demanen un fons d'anivellament mentre apliquen rebaixes fiscals i ha reivindicat l'autogovern de la Comunitat Valenciana per tenir capacitat fiscal, entre altres matèries.

"Donar privilegis als que fan amb els diners públics el que tots sabem segons quines despeses, i no respectar l'autogovern dels que estem complint estrictament amb la Constitució i amb el nostre Estatut, em sembla una broma de mal gust. L'autogovern fiscal de la Comunitat Valenciana que té consagrat al seu estatut ia la Constitució", ha sentenciat.