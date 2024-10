Page renega de la quota catalana davant de Sánchez: aquesta és la seva proposta

Foto: EuropaPress

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , ha proposat al president del Govern, Pedro Sánchez, desistir del document signat entre el PSC i ERC per cedir la gestió dels impostos a Catalunya, suggerint com a alternativa un document que surti d'un debat "multilateral entre totes les comunitats autònomes" amb què pretén "intentar quadrar el cercle".

Després de la reunió mantinguda al Palau de la Moncloa, ha dit en roda de premsa que el model de finançament a aplicar sigui "multilateral, entre tots, sense règims especials més enllà dels que marca la Constitució".

Un punt en què ha dit, fins i tot, que el País Basc i Navarra "haurien de sentir-se amenaçades per les pretensions dels catalans", perquè "una excepció pot ser comprensible o no, però no seria comprensible estirar la corda perquè es trenqui" .

A més, ha plantejat avançar a nivell nacional en una llei d'harmonització fiscal per "evitar el dúmping" entre comunitats autònomes, ja que defensa que "la capacitat fiscal no ho és per a 17 règims diferents". "Cal establir un plantejament d'evitar competència fiscal", ha abundat.

Gairebé 200 assumptes

Són 194 assumptes que "afecten les relacions de gestió entre la regió i el Govern d'Espanya" i molts hauran d''ultimar-se' amb diferents ministeris", ha apuntat García-Page.

Amb tot, el tema "essencial" ha estat el del finançament autonòmic, tal com ha revelat.

El plantejament que ha elevat ha estat "el mateix" que desgranava d'un temps ençà i el que va elevar al Comitè Federal. "Porto a gala dir el mateix en privat que en públic".

Així, s'ha parlat "àmpliament" del finançament autonòmic, una conversa on els arguments exposats al president del Govern han estat pronunciats "des de la cordialitat".

En primer lloc, ha dit que es parteix de la base que les conviccions dels que creuen en la socialdemocràcia des d'un model progressista, i vol "que no es pugui replantejar un concepte bàsic" emparat a la Constitució, i és que la riquesa de Espanya “és de tots”. Una premissa que “no és una frase feta ni un protocol” sinó un “concepte amb molta molla”.

Així, la seva regió "s'oposarà que la riquesa, en comptes de distribuir-la entre tots, comenci a computar per territoris".

"Parlant de manera clara, la riquesa de Castella-la Manxa no és dels castellanomanxecs, i la de Catalunya no és dels catalans. És de tots", ha aprofundit, apuntant que "si algú està buscant que es passi a distribuir la riquesa com 17 riqueses en algun punt de suposada solidaritat”, això no és “un model de sistema federal”, sinó “una cosa que contravé els principis més elementals de l'equitat”.

Per a García-Page, "mai la igualtat d'Espanya" ha estat tan lligada a la "unitat". "El concepte bàsic és que l'economia no es pot trossejar a 17 mercats oa 17 polítiques fiscals. Els territoris no paguem impostos, els paga la gent, els ciutadans i les empreses, d'acord amb un principi arrelat a l'esquerra, que paguen més els que més tenen, i menys els que menys”.

Reclama en aquest punt una "justa redistribució de la riquesa", i si "es defensa que a la renda pagui més qui més en té", aquest pretext també s'ha de defensar quan es parla "de territoris".

Dins de la conversa de la "redistribució" i la "solidaritat" de tots els espanyols, ha citat l'article 156 de la Constitució per apuntalar-ne el punt de vista.

Amb la idea que el 90% de la despesa autonòmica pararà a sanitat, educació i serveis socials, ha conclòs que "no hi ha privilegi possible" en un o altre territori.

"Cap territori es pot voler quedar amb tot el que té de riquesa, perquè el que tenen és conseqüència de l'activitat de generacions senceres", ha reivindicat García-Page.