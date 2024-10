El PSOE suspèn les seves eleccions primàries a Castella i Lleó | Europa Press

El PSOE ha viscut una sacsejada interna a Castella i Lleó després de la suspensió de les primàries regionals per part de la direcció nacional del partit, coneguda com Ferraz. Aquesta decisió, que anul·la el procés aprovat pel comitè autonòmic, suposa un seriós fre als plans de Luis Tudanca, líder del PSOE a la comunitat, que esperava consolidar la seva reelecció abans del 41è Congrés Federal.

L'òrgan encarregat de l'ètica i les garanties del partit, la Comissió d'Ètica i Garanties del PSOE, ha justificat la suspensió al·legant que les primàries s'havien de celebrar després del Congrés Federal, tal com estipulen els estatuts del partit. Aquest congrés tindrà lloc a Sevilla del 29 de novembre al 1 de desembre de 2024, la qual cosa obliga a retardar el calendari del 15è Congrés Regional de Castella i Lleó, que inicialment s'havia previst per començar el 8 d'octubre i culminar el 25 i 26 de gener de 2025.

La decisió de Ferraz ha generat una forta controvèrsia dins del PSOE a Castella i Lleó. Mentre Tudanca acata la resolució, ha mostrat el seu desacord, subratllant que la convocatòria de les primàries era estatutària i similar a la de 2021, quan va ser reelegit abans del 40è Congrés. No obstant això, el nou marc estatutari ha canviat les regles del joc, invalidant el procediment seguit en el passat. Tudanca ha defensat els drets de la militància i ha expressat el seu desig que les primàries se celebrin com més aviat millor, ressaltant que la decisió es va prendre de forma urgent i sense possibilitat de recurs intern per part del Comitè Federal d'Ètica i Garanties (CFEG).

La indignació no ha tardat a estendre's entre els militants i dirigents del PSOE a Castella i Lleó, que han qualificat la decisió com un "despropòsit jurídic monumental". Alguns sectors del partit consideren que aquest conflicte podria obrir la porta a nous lideratges dins de la federació autonòmica. Entre els possibles noms que es barregen per competir en un futur hi ha el de Javier Izquierdo, mentre que Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, ha descartat presentar-se.

En un escenari de creixent tensió, aquesta suspensió de primàries suposa un dur cop per les aspiracions de Luis Tudanca, que esperava afiançar la seva posició en el lideratge regional abans de la celebració del Congrés Federal. Ara, el seu futur polític al PSOE regional es troba més incert que mai.