Ayuso veuria "pervers" demanar a Israel que es "deixi aniquilar" i no "atac al terrorisme": "Obriria la porta al mal"

Ayuso veuria "pervers" demanar a Israel que es "deixi aniquilar" i no "ataci al terrorisme": "Obriria la porta al mal" | Europa Press

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, veuria "insensat", "pervers" i "injust" demanar-li a Israel que es "deixi aniquilar", que "no es defensi" i que "no ataqui el terrorisme".

"Algú entendria que a Espanya segrestessin dones, les violessin, les torturessin, les ensenyaren pels carrers mentre feien tot el que feien amb aquests cadàvers i que després se'ns demanessin no fer res, no dir res?. Això és obrir-li la porta al mal. El mal t?agafa la mesura, et pren la mesura i diu a partir d?ara puc fer el que vulgui amb ells", ha plantejat durant un acte de la II Acadèmia de Noves Generacions del PP de Madrid.

Ayuso ha fet un balanç en ser preguntada pel president de l'associació juvenil dels populars madrilenys, Ignacio Dancausa, pel primer aniversari de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre del 2023, que la presidenta ha destacat com el "major atac contra el "poble jueu" des de l'Holocaust.

Creu que és un "aniversari molt trist" però "també preocupant" perquè recorda l'"atac sense precedents" contra l'"única democràcia que existeix al Pròxim Orient". Ha destacat la igualtat entre homes i dones en aquest Estat o els candidats enviats a Eurovisió, emfatitzant a Dana Internacional, primera dona trans a alçar-se amb el micròfon de vidre.

"Israel és tan democràtic que el seu propi exèrcit pot fins i tot tenir les crítiques internes i pot tenir les discrepàncies polítiques obertes", ha argumentat la també presidenta del PP de Madrid.

Ayuso ha recordat que aquest Estat s'enfronta "cada dia a desenes i desenes de bombardejos diaris" que per a la Cúpula de Ferro. La presidenta ha remarcat que "ningú vol la guerra" ni que "ningú mori" però que no es podrà "posar fi" a Hamàs o Hezbol·là "amb flors".

Considera que les dues organitzacions el que busquen és "desestabilitzar" i que l'atac del 7 d'octubre tenia aquest rerefons ja que s'estava "a punt" de signar un acord entre Israel i l'Aràbia Saudita. "El que crec és que és pervers i injust demanar-li a Israel simplement que es deixi aniquilar. Insisteixo, els següents seran altres països de la zona mediterrània", ha conclòs.