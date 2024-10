El Congrés votarà la setmana que ve la proposta del PSOE per abaixar la taxa màxima d'alcohol al volant | Fotomuntatge

El Ple del Congrés votarà la setmana que ve la proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista per reduir el límit de la taxa màxima d'alcohol permesa a tots els conductors de vehicles, motoritzats i no motoritzats, a 0,2 g/l en sang i 0,1 mg/l en aire espirat.

Per al Grup Socialista, es tracta d'una mesura "urgent per evitar més pèrdues irreparables" i que serà debatuda al Ple de la Cambra Baixa. Fa unes setmanes, el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja es mostrava partidari d'aquesta iniciativa, en entendre que la “societat espanyola està madura” per acceptar aquest canvi.

Per part seva, el portaveu de Seguretat Viària i diputat per Àvila, Manuel Arribas, defensa que "l'alcohol segueix sent un greu perill a les carreteres espanyoles, ja que, el 2023, va estar present en el 29% dels accidents mortals". "Els límits actuals d'alcohol permesos no han canviat en 35 anys", afegeix.

A més, el diputat i ponent de la iniciativa posa èmfasi que "un conductor ebri no només trenca les normes, trenca famílies, destrueix somnis i apaga vides". "Cada accident per alcohol és una tragèdia que no hauria d'haver passat mai. No podem permetre més comiats injustes. Només 0,0 té 0 conseqüències", rasa.

A la iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, els socialistes argumenten que el consum d'alcohol suposa "un dels principals factors de risc durant la conducció de vehicles" i, tot i que s'han produït "enormes avenços en la conscienciació", un 32,7% dels conductors morts el 2023 presentaven una taxa d'alcoholèmia positiva, segons el darrer informe de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, amb dades d'una mostra de 862 conductors.

"L'alcohol afecta de manera important les capacitats psicofísiques i els comportaments: temps de reacció, visió, percepció, coordinació, comissió d'infraccions, augment de les distraccions, la somnolència i la fatiga, etc., a part de disminuir greument la percepció del risc i alterar la presa de decisions", ha destacat el PSOE.

Així mateix, els socialistes sostenen que "les investigacions deixen clar" que a partir de 0,3 g/li, especialment fins a 0,5 g/l --taxes actuals a Espanya-- el risc d'accident es pot multiplicar per dos o fins i tot per tres. "Hi ha motius científics per defensar una reducció de la taxa d'alcoholèmia de forma generalitzada i per a tots els conductors de 0,5 g/la 0,2 gl. Però, a més, aquesta reducció redundaria en una eficàcia més gran", afegeixen.

Creuen que aquesta mesura permetria "superar la idea estesa que un consum moderat és acceptable i està permès i només els excessos estan prohibits". "Els missatges sobre el consum d'alcohol i la conducció han de ser clars i contundents per al ciutadà conductor", subratllen, per després afegir que una taxa de 0,2 g/l suposaria, "en termes pràctics, portar a la norma la regla que només un consum zero és segur".

En segon lloc, defensen la modificació per "raons de coherència" amb les campanyes de comunicació i sensibilització promogudes per la Direcció General de Trànsit (DGT), que ja l'any 2007 deia que 'L'única taxa segura és 0,0' i a la campanya d'estiu del 2024 avisava que 'Només 0,0 té 0 conseqüències'.

D'altra banda, el PSOE opina que una mateixa taxa per a tots els conductors, independentment del tipus o l'antiguitat del seu permís, "eliminaria els problemes de comunicació i confusió que suposa tenir normes diferenciades per a conductors novells i professionals".

Finalment, els socialistes posen en relleu que a països com Suècia i Noruega, "líders mundials en seguretat viària", la taxa és 0,2 g/l. "Un canvi normatiu com aquest tindria un suport ciutadà important, ja que segons l'enquesta europea ESRAS, realitzada a 29 països, el 72,3% dels espanyols manifesten un nivell de suport alt d'una taxa de zero (el valor mitjà en europea era del 65,8%) i hi ha una petició expressa en aquest sentit per part de diferents organitzacions socials i científiques del nostre país”, conclouen.

Per part seva, el PP ha exigit la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè expliqui les previsions de modificació de la normativa en relació amb la reducció de la taxa d'alcohol permesa per a tots els conductors. Els populars també han sol·licitat la compareixença del director general de Trànsit, Pere Navarro, i del director de l'Observatori Nacional de Seguretat Viària, Álvaro Gómez.

Fa poques setmanes el ministre anunciava que el seu departament impulsarà una reforma legal per baixar la taxa d'alcohol a la sang fins a 0,2 grams per litre per a tots els conductors i fins a 0,10 mil·ligrams d'aire espirat, en entendre que la "societat espanyola està madura" per acceptar aquest canvi i reduir encara més la sinistralitat a les carreteres.

Durant una jornada organitzada per la DGT i la consultora PONS Mobility, per abordar els reptes legislatius de la figura del Dret de Repetició i el seu impacte sobre la seguretat viària, Pere Navarro assegurava que només han rebut "crítiques" per no baixar-la a 0,0 g/l, cosa que va descartar perquè la Comissió Europea, en un informe de desembre del 2022, "recomana 0,2 g/l" ja que és "equivalent a tolerància 0". "La idea que tenim és que igual que per a velocitat i els radars posem un marge d'error, seria prudent posar aquest marge", va dir Pere Navarro.