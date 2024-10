Ajuntaments espanyols critiquen la quota catalana i diuen que estan infrafinançats

Una reunió de la FEMP. Foto: FEMP

La reforma del sistema de finançament local es troba en una situació crítica. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) insisteix en la urgència d'iniciar un debat sobre un nou model de finançament per als ajuntaments, però fins ara no ha rebut resposta, enmig del conflicte per l'anomenada quota catalana i les tensions amb les comunitats autònomes. El govern de Pedro Sánchez ha deixat aquest assumpte en pausa, sense un calendari a curt o mitjà termini per començar els contactes amb els consistoris. Els ajuntaments, independentment del seu color polític, fa mesos que denuncien que han arribat a un punt límit.

A la darrera Junta de Govern de la FEMP, celebrada el passat 25 de setembre, es van abordar aquestes qüestions i altres reivindicacions pendents. La presidenta de la FEMP, Maria José García Pelayo, ha exigit al Ministeri de Política Territorial la convocatòria de la Comissió Nacional de l'Administració Local, ja que la reunió del juliol no va tractar els temes clau per als municipis. "No és just que els ajuntaments quedin fora d'aquest debat", va declarar García Pelayo, que també és alcaldessa de Jerez de la Frontera pel PP, en assenyalar la manca de resposta per part del ministeri liderat pel socialista Ángel Víctor Torres.

Aquest diagnòstic és compartit per altres administracions, que lamenten que la trobada de la comissió no va abordar les seves preocupacions principals, com el finançament o les pèrdues de l'impost de plusvàlua. "Va ser un tràmit per a la foto", comenten fonts municipals sobre el paper de Torres, reiterant la necessitat que els ajuntaments tinguin un lloc prioritari en les converses sobre la reforma del sistema de finançament, que s'ha convertit en un dels reptes principals. de la legislatura, especialment després de l?acord entre el PSC i ERC que atorga un estatus singular a Catalunya.

Molts ajuntaments veuen a la quota catalana un gran obstacle per als seus interessos. Els governats pel PP, en particular, creuen que no hi haurà canvis significatius. "Sabem que tot anirà per a Catalunya", afirmen, en sintonia amb algunes comunitats autònomes, incloses aquelles governades pel PSOE, com Astúries o Castella-la Manxa, que també han expressat el seu malestar pel que consideren un tracte desigual.

La presidenta de la FEMP es va pronunciar sobre la qüestió el passat divendres 4 d'octubre, i va reiterar la seva intenció de promoure una declaració institucional "contra el finançament privilegiat de Catalunya" a la comissió d'Hisenda de l'entitat. "És el meu deure com a presidenta de la Federació buscar el consens i assegurar que la veu de tots els ajuntaments d'Espanya sigui una, unida i equitativa", va dir García Pelayo.