Yolanda Díaz defensa la rebaixa de penes a presos d'ETA

Foto: EuropaPress

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha manifestat que la reforma de la legislació que permetrà una rebaixa de penes a presos etarres és "una transposició" d'una directiva europea.

"Que va ser aprovada per unanimitat, fins i tot per l'extrema dreta espanyola a Europa", ha sentenciat en declaracions als mitjans i després de ser preguntada per aquesta qüestió coincidint amb la visita que ha realitzat a instal·lacions d'Inditex.

"Té a veure amb els drets fonamentals, això és el que ha fet el Govern, és una directiva i font de dret europeu", ha recalcat per incidir que és una "transposició".

Així ho ha manifestat en ser preguntada per l'aprovació al Congrés respecte a la reforma de la Llei Orgànica del 2014 sobre intercanvi d'informació d'antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals a la UE que permetrà 44 presos d'ETA sortir abans de presó per una rebaixa de les penes. Aquest assumpte serà debatut aquest dimarts al Senat.