Alerta! Treball intensifica les inspeccions per l'increment dels acords de jubilació fraudulents

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz - EP

La Inspecció de Treball ha redoblat els seus esforços per abordar el fenomen creixent dels acords de jubilació, considerats acomiadaments pactats de manera individual entre empreses i treballadors propers a la jubilació. Aquest tipus de desvinculació simula un cessament improcedent i ofereix beneficis fiscals significatius, cosa que ha portat a un augment de les intervencions per part dels inspectors en els darrers mesos.

Els acords de jubilació fraudulents permeten al treballador obtenir una indemnització per acomiadament exempta de tributació fins a 180.000 euros, així com accedir a la prestació per desocupació per a un màxim de dos anys. Aquesta pràctica afavoreix els empleats que desitgen sortir del mercat laboral abans d'hora, evitant així penalitzacions en la pensió de jubilació anticipada.

Segons Montse Rodríguez Viñas, sòcia directora del despatx BDO Advocats, les empreses busquen alternatives d'acomiadament per a treballadors sènior. “Una de les opcions més atractives són els acords laborals que inclouen la jubilació com a part del procés de sortida”, assenyala Rodríguez Viñas a Eleconomista.

Implicacions legals i sancions

No obstant això, simular un acomiadament improcedent pot comportar greus conseqüències legals. Els inspectors de Treball estan atents a aquests acords, ja que l'incompliment tributari pel cobrament exempt de la indemnització i el cobrament indegut de prestacions de desocupació es consideren infraccions molt greus, amb sancions que oscil·len entre 7.501 i 225.018 euros.

El Codi Penal també aborda aquests pactes. L'article 307 estableix que obtenir beneficis de la Seguretat Social mitjançant simulacions o tergiversacions és un delicte. En aquest context, tant l'empresari com el treballador poden ser considerats coautors de l'acció il·lícita, cosa que podria portar a condemnes de presó fins a dos anys, encara que en molts casos, les penes són inferiors.