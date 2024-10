Esperanza Aguirre crea un cisma al PP: l'agenda social que podria enfonsar Feijóo

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha avivat la divisió interna al Partit Popular (PP) amb les seves crítiques a la recent agenda social impulsada per Alberto Núñez Feijóo, en què destaquen propostes com una Llei de Conciliació, una Llei d'habitatge i la possibilitat duna setmana laboral de quatre dies. Aguirre ha qüestionat obertament el gir social del líder del PP, i ha acusat el partit d'intentar apropiar-se de banderes tradicionalment associades a l'esquerra, cosa que ha generat tensions dins de la formació conservadora.

La postura d'Aguirre, coneguda per la seva alineació amb Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, posa en relleu un conflicte ideològic al si del PP. Mentre Feijóo busca posicionar el partit com una alternativa moderada i reformista que prioritza l'ajuda a les famílies i la conciliació laboral, Aguirre i altres sectors més conservadors del partit s'oposen a allò que perceben com una deriva que traeix els principis econòmics liberals.

Feijóo i aposta per l'agenda social

El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, ha sortit en defensa de l'estratègia de Feijóo, afirmant que "no hi ha ideologia a ajudar qui més ho necessita" i que el partit està centrat en "les preocupacions reals dels ciutadans". Entre les iniciatives que el PP impulsa, destaquen la Llei de Conciliació i un pla d'habitatge dirigit als joves, amb l'objectiu de mitigar la crisi habitacional. A més, Feijóo no ha descartat la possibilitat d'estudiar la setmana laboral de quatre dies, sempre que es mantingui la productivitat, cosa que ha generat malestar entre certs sectors del partit.

Sémper ha subratllat que l'agenda social del PP és una resposta a l'impacte negatiu de les polítiques del Govern de Pedro Sánchez, a qui acusa d'"asfixiar" les classes mitjanes amb impostos i d'incomplir les necessitats urgents dels ciutadans, especialment els joves que enfronten dificultats per accedir a un habitatge.

Aguirre i Ayuso, en contra del gir social

Les crítiques d'Aguirre s'alineen amb les de la Comunitat de Madrid, el govern de les quals ha manifestat la seva oposició a mesures com la reducció de la jornada laboral. El portaveu del govern madrileny, Miguel Ángel García Martín, ha assenyalat que una reducció de la jornada laboral seria perjudicial per a la competitivitat i la productivitat, especialment en un país amb un teixit empresarial compost majoritàriament per pimes i autònoms. Aquesta postura, recolzada per Aguirre, coincideix amb els interessos de la patronal i la CEOE, que veuen en aquesta proposta un risc econòmic.

El xoc entre aquestes dues visions internes del PP, una de més centrada en el reformisme social i una altra en els postulats més liberals i empresarials, podria representar un desafiament significatiu per a Feijóo en el seu intent d'unificar el partit i presentar-se com una alternativa de govern sòlida davant al PSOE de Pedro Sánchez.

Un repte per a Feijóo i el futur del PP

Amb les crítiques d'Aguirre i la postura de Madrid encapçalada per Ayuso, Feijóo s'enfronta a una prova crucial per consolidar el lideratge al PP. Mentre alguns sectors del partit recolzen la seva estratègia reformista i hi veuen una manera de connectar amb un electorat més ampli, altres temen que el gir cap a una agenda social pugui allunyar el votant tradicional del PP i crear una fractura interna.

El resultat d'aquest conflicte ideològic podria tenir implicacions significatives no només per al futur de Feijóo al capdavant del PP, sinó també per a la unitat del partit en conjunt, en un moment en què els conservadors busquen recuperar el govern d'Espanya a les properes eleccions .