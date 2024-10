Increïble, però cert: El PP vota una llei que beneficia els presos d'ETA sense adonar-se'n

Alberto Núñez Feijóo - EP

En un gir sorprenent dels esdeveniments, el Partit Popular ha admès haver comès un "error injustificable" durant la tramitació d'una llei que beneficia 44 presos d'ETA. La causa? Sembla que simplement no es van llegir el que estaven votant . Una distracció monumental que ha deixat en evidència no només la manca de diligència, sinó també la incompetència d'una classe política que ni tan sols revisa a fons les lleis que aprova.

El PP i les lleis: lectura opcional?

No és la primera vegada que sorgeixen dubtes sobre si els nostres polítics realment llegeixen el que voten, però aquest cas ho confirma de manera aclaparadora. El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha reconegut l'error que beneficia els presos d'ETA i ha intentat demanar informació interna per entendre com va ser possible aquesta decisió. La resposta sembla clara: la llei es va tramitar sense la deguda atenció i els diputats simplement no es van adonar de l'abast del que estaven aprovant.

Irònicament, els ponents del PP estaven tan preocupats per les esmenes de Junts que afectaven Puigdemont, que van deixar passar una esmena de Sumar que obre la porta a la rebaixa de penes per a terroristes. És com si s'haguessin saltat els detalls més importants, cosa que podria semblar una simple distracció... si no fos per les conseqüències!

Com és possible que no ho van veure venir?

La falta de vigilància per part del PP ha generat un malestar intern dins del partit, i no n'hi ha per menys. Alguns parlamentaris han expressat el seu desconcert davant un error com aquest, qualificant-lo com una "indignitat" que es podria haver evitat. Tot i les disculpes públiques d'Alberto Núñez Feijóo i la seva promesa de "buscar solucions", el mal ja està fet.

És difícil imaginar com un partit d'aquesta magnitud pot aprovar una llei sense adonar-se del seu impacte, especialment quan involucra una cosa tan delicada com la reducció de penes a terroristes. Aquesta relliscada deixa clar que a la política, llegir les lleis pot ser un suggeriment més que una obligació.

Incompetència generalitzada o simple badada?

Si hi ha alguna cosa que aquest episodi deixa en evidència és que la classe política, en general, no sembla prendre's gaire seriosament el procés legislatiu. Sens dubte, el PP no està només en aquesta pràctica; els errors de tramitació són més comuns del que haurien de ser. Aquest cas, però, destaca per l'abast de l'error i el tipus de beneficiaris que van quedar afavorits per una simple falta d'atenció.

Mentre que Tellado i altres portaveus del partit intenten ara buscar solucions, la pregunta queda a l'aire: qui hauria d'assumir la responsabilitat real d'aquesta decisió? De debò no van llegir el document abans de donar-li el vistiplau?

Un "error" que beneficia el Govern

Per afegir un toc d'ironia a la situació, Tellado ha assenyalat que el principal responsable d'aquesta situació és el govern de Pedro Sánchez, al·legant que va ser l'Executiu el que, amagant-se, buscava beneficis per als presos d'ETA. Tot i això, resulta difícil creure que aquest error no sigui més que el resultat de la negligència del mateix PP, que sembla estar més interessat a buscar culpables externs que a assumir la seva pròpia falta de diligència.

Si els nostres representants no es molesten ni a llegir les lleis que voten, què podem esperar del futur legislatiu?