Junts demana una nova amnistia pel 'cas Sijena'

Junts ha reclamat una amnistia per al 'cas Sijena', pel qual anirà a judici el que va ser conseller de Cultura al Govern català de Carles Puigdemont, Lluís Puig, que està acusat d'un presumpte delicte de desobediència per negar-se a lliurar obres de art del Museu de Lleida al monestir ubicat a Villanueva de Sijena (Osca).

Ha estat el senador Francesc Xavier Ten qui aquest dimarts, durant la sessió de control al Govern al Senat, ha denunciat un "espoli" i ha traslladat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que "la causa judicial derivada hauria de ser amnistiada" .

El senador ha qüestionat el ministre si pot garantir que les peces "espoliades" estan en les mateixes condicions "òptimes" que quan estaven al Museu Nacional d'Art de Catalunya i al Museu de Lleida, perquè "avui, malauradament, és un patrimoni invisibilitzat", ha sostingut.

Ten, que ha assenyalat davant d'Urtasun que "la implicació d'un ministre en el patrimoni no és menor", ha incidit que el Govern del PP de Mariano Rajoy "va facilitar" el desembre del 2017, durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució , "l'espoliació i trasllat de grans peces com a trofeus de conquesta".

Urtasun càrrega contra PP

El ministre de Cultura ha respost que la competència del Monestir de Sijena és de la comunitat autònoma d'Aragó, no de l'Estat, abans d'afegir que no comparteix què va fer l'Executiu de Rajoy.

Urtasun ha dit que el patrimoni ha de ser una eina de cohesió social i no es pot utilitzar com a arma llancívola, sent deure de tots els governs "protegir-lo i cooperar perquè tota la ciutadania hi tingui accés".

"Jo hagués gestionat aquesta qüestió d'una manera completament diferent i aquest govern hagués treballat en aquest context perquè hi hagués un marc de col·laboració institucional on s'escoltessin les veus dels territoris, museus, conservadors i experts", en lloc de la "confrontació" i la judicialització del conflicte, ha indicat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya preveu celebrar al novembre el judici a Puig, que se'n va anar a Bèlgica després dels fets de l'1 d'octubre del 2017, i també està pendent de ser jutjat per la mateixa causa Santi Vila, el seu antecessor a la Conselleria . La Fiscalia els acusa de negar-se a entregar els béns.