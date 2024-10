Felipe González, a la càrrega: "El Govern d'Espanya més progressista? És una ofensa a la raó"

González, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L'expresident del Govern, Felipe González , ha qüestionat l'afirmació que l' Executiu de Pedro Sánchez sigui "el més progressista de la història", qualificant-la d'"ofensa a la raó" i assenyalant que, segons ell, és "el més desigual en la redistribució dels ingressos malgrat l'èxit macroeconòmic del país.

"Una cosa és governar i una altra ser al govern. Almenys té com a objectiu que altres no governin", va afirmar l'exlíder socialista en una entrevista al programa La noche en 24 horas de TVE . Durant la conversa, González va criticar que la direcció del PSOE li retregui les polítiques amb què Sánchez es va presentar a les eleccions generals, i va reiterar el desacord amb la Llei d'Amnistia pactada amb Junts per a la investidura de l'actual president del Govern. "La meva opinió es basa en les resolucions del partit, no en el que va passar després", va sentenciar.

González també va confirmar que no ha estat convidat al 41è Congrés Federal del PSOE a Sevilla i va destacar que el sistema de primàries "no ha funcionat" a Espanya. "¿El partit dels militants? Potser, però no ho reconec", va dir en to irònic.

Pel que fa a la investigació a Begoña Gómez, un dia després que l'Audiència de Madrid rebutgés tancar el seu cas, González va expressar la seva preocupació per la judicialització de la política, cosa que, segons ell, podria generar una "delicada" politització de la justícia . Alhora, ha demanat respecte a l'estat de dret: "Si els jutges s'equivoquen, hi ha recursos, però no cal interferir en la funció judicial". González també va lamentar la polarització de la societat, que, segons la seva opinió, prové dels líders polítics.

Per González, aquesta situació "falleix alguns elements fonamentals" de la democràcia, com "la convivència respectuosa amb el funcionament dels poders de l'Estat", fins i tot si no s'està d'acord amb decisions judicials. També va qüestionar les comissions de recerca que considera meres "exhibicions" sense resultats concrets: "És un veritable disbarat que distorsiona el funcionament institucional seriós".

En relació amb la reforma legal que podria beneficiar més de 40 presos etarres, González va subratllar que la directiva europea sobre el tema va ser impugnada pel Govern de Rajoy per excloure els delictes de terrorisme, cosa que va ser avalat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Tot i això, ha expressat un "dubte raonable" sobre si el compliment de les penes per delictes de terrorisme ha de ser revisat, encara que ha admès que el debat segueix obert.

En un altre tema, González va criticar l'Executiu de Sánchez per canviar el sistema de finançament autonòmic amb una quota catalana "a canvi de set vots". "Estic a favor de la descentralització, però en contra de la centrifugació del poder, perquè no permet construir un projecte de país", va afirmar.

Finalment, després de ser preguntat sobre les comissions de l'emèrit després de la mort de Franco, González ha assenyalat que no en tenia coneixement i que "controlava sense problema" les qüestions que estaven sota la seva supervisió. Sobre la desclassificació de documents del 23F, va assegurar que no espera grans sorpreses i va instar a llegir el sumari del judici, afegint que està a favor de la desclassificació de documents relacionats amb diversos temes, incloses les converses amb Putin.