Sánchez vol aprovar la nova Llei de Famílies "en les pròximes setmanes"

Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dimecres 9 d'octubre que "en les properes setmanes" treballaran amb els grups parlamentaris per aprovar la nova Llei de Famílies .

"I de fet, els anuncio que les properes setmanes els partits del Govern de coalició intentarem treballar amb els grups parlamentaris per aprovar una nova Llei de Famílies en aquesta Cambra que ampliarà els drets de les famílies monoparentals, les famílies nombroses, les famílies migrants i aquelles famílies que tinguin algun membre amb discapacitat", ha assegurat Sánchez davant el Ple que s'està celebrant al Congrés dels Diputats per informar sobre la crisi migratòria.

En aquest sentit, ha avançat que l'objectiu és “impulsar la natalitat sent fidels als principis de la diversitat, de la llibertat, de la justícia social”. En tot cas, ha dit que "no és realista pensar que Espanya recuperarà aquesta taxa de fecunditat de 2,1 fills per dona que garanteix el creixement natural de la seva població". "Cap país desenvolupat del món ho ha aconseguit. Ni tan sols, senyories, aquells que han aplicat les polítiques de natalitat més agressives. Ni tan sols aquells que han retallat la llibertat dels joves restringint el dret a l'avortament", ha recalcat.