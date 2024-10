L'ultimàtum de Feijóo a Sánchez sobre la llei que beneficia presos etarres

Feijóo en la intervenció d'aquest 9 d'octubre. Foto: Europa Press / Wikipedia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplaçat aquest dimecres 9 d'octubre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a retirar la llei sobre intercanvi d'antecedents penals a la Unió Europea (UE) que beneficia presos d'ETA i ha afegit que , si no ho fa, no podran donar "lliçons" i es quedarà "per sempre amb l'aplaudiment d'Otegi, de Txapote i dels altres".

"Li demano expressament que retiri la llei que deixa sense efecte més de 300 anys de presó als condemnats per terrorisme d'ETA. Té 5 dies, fins al 14 d'aquest mes. Si us queda un mínim de consciència, us prego que ho aprofiteu i recapaciti", ha arrencat Feijóo la seva intervenció al Ple del Congrés que té com a ordre del dia la política migratòria.

Feijóo ha admès que aquests dies "molts espanyols se senten decebuts" amb el PP i "tenen raó". "Però, senyor Sánchez, no és el mateix un error per injustificable que sigui que la baixesa moral d'impulsar una llei sabent-ho", ha emfatitzat. En aquest punt, ha recordat que el Govern de Sánchez va prometre a les víctimes que no rebaixaries les penes a etarres.

"Senyories del PSOE si no retiren llei, ja poden gaudir d'aquesta victòria miserable, però no tornin a donar lliçons. Aquí es queden per sempre, amb l'aplaudiment d'Otegi, de Txapote i dels altres. Quedeu-vos aquest aplaudiment i aquests sis vots ", li ha deixat anar, recollint una ovació del PP.