Rufián riu del PP: Del 'Que et voti Txapote' a votar Txapote

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha burlat aquest dimecres de l'error del PP al votar a favor de reforma penal que convalida penes a la UE i beneficia etarres, i els ha advertit que han passat del "malvat eslògan" "del 'Que et voti Txapote" a acabar votant 'Txapote', en referència al dirigent d'ETA Francisco Javier García Gaztelu, un dels principals beneficiats de la nova llei.

El dirigent independentista ha aprofitat part de la seva intervenció durant la compareixença del President del Govern, Pedro Sánchez, per parlar sobre la crisi migratòria per referir-se a la reforma de la Llei dintercanvi dinformació dantecedents penals i consideració de resolucions penals a la UE que beneficiarà més de 40 presos d'ETA segons ha advertit l'Associació de Víctimes del Terrorisme.

En concret, s'ha dirigit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seva "exagerada" i "encoratjada" intervenció sobre l'ETA i creu que ha recorregut a la banda terrorista per "tapar la seva pròpia incompetència".

Segons Rufián, l'error dels 'populars' en aquest assumpte ve a dir que no es van assabentar de "res" en cap dels debats on es va abordar aquest assumpte --a Europa, a la Comissió de Justícia i al Ple del Congrés -- i que "no saben llegir una esmena". "Al final tot torna i el seu malvat eslògan que et voti Txapote els ha tornat i els que han votat Txapote han estat vostès mateixos", ha ironitzat.

Utilització "soez" de les víctimes

Posteriorment, als passadissos del Congrés, Rufián s'ha pronunciat sobre la presència a l'hemicicle de la senadora del PP i germana del regidor Miguel Angel Blanco assassinat per ETA, Marimar Blanco, a qui el PP ha situat a la bancada del Grup Popular , amb Feijóo i el portaveu, Miguel Tellado.

Tot i que creu que "té tot el dret" a acudir a la Cambra Baixa i "no li sembla malament" la seva presència, considera que la seva presència en el debat és "utilització grollera" dels populars del que "del que significa i del drama familiar que ja va patir”. "Fa anys que passa, no és res de nou", ha conclòs.

En el seu torn de rèplica, Rufián ha aprofitat per dirigir-se a la bancada socialista per reclamar-los una "mica més d'autoestima" en aquest assumpte, tenint en compte que diputats com Patxi López "han portat a les espatlles fèretres de companys".

Manca d'"autoestima" al PSOE

"No hi ha dret que aquesta gent vingui aquí i els digui, cada vegada que els dóna la gana, que els són igual les víctimes, no hi ha dret", ha reclamat i ha acusat el PSOE d'"acobardar-se" sempre que la dreta parla de ETA. L'al·ludit, Patxi López, ha negat aquesta falta de resposta.

Feijóo ha estat el primer a treure la polèmica de la llei d'antecedents penals emplaçant aquest dimecres el cap de l'Executiu a retirar la reforma que beneficia presos d'ETA i ha afegit que, si no ho fa, no podran donar "lliçons" i es quedarà "per sempre amb l'aplaudiment d'Otegi, de Txapote i dels altres".

Des que es va fer pública la polèmica amb aquesta reforma als mitjans de comunicació, tant el PP com Vox han assumit l'"error" comès per les formacions votant a favor de la norma i afavorint així la sortida de diversos presos d'ETA i han reiterat la seva intenció de fer "tot el possible" per frenar la seva tramitació al Senat.

UPN: El Govern "no compleix"

Del costat oposat a Rufián, el portaveu d'UPN a la Cambra Baixa, Alberto Catalán, ha aprofitat la seva intervenció per censurar el Govern per "no complir" el compromís amb les víctimes del terrorisme i facilitar l'alliberament d'etarres.

Tot i que assumeix i demana perdó l'"error" perquè en el seu partit han patit el terrorisme a les seves pròpies "carns", ha matisat que encara que la seva formació hagués votat en contra la reforma legislativa hauria tirat endavant igualment, per això, s'ha dirigit al cap de l'Executiu per advertir-lo que està a la mà que "no segueixi endavant amb la ignomínia" perquè de no fer-ho serà l'"últim i l'únic responsable".

"Si cal triar entre Miguel Ángel Blanco i Otegui, nosaltres estarem sempre amb Miguel Ángel Blanco", ha conclòs la seva intervenció.