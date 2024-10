La filla d'un assassinat per ETA esclata contra Tellado (PP): "Respecta la memòria del meu pare"

La diputada del PP Macarena Montesinos; el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado; i el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López Águeda, durant una sessió de control al Govern, al Congrés dels Di

El Partit Popular ha tornat a utilitzar les víctimes d'ETA com a eina política, i ha generat una polèmica al Congrés durant un debat que, inicialment, tractava sobre la migració. Aquest tipus d'accions han estat fortament criticades, no només per part de la societat, sinó també pels familiars de les víctimes, que veuen amb indignació com els seus éssers estimats són utilitzats amb finalitats partidistes.

En aquesta ocasió, el portaveu del PP, Miguel Tellado, va mostrar una fotografia al ple amb les cares de 12 socialistes assassinats per ETA, entre ells Juan María Jauregui, exgovernador civil de Gipuzkoa, buscant atacar el PSOE per la seva suposada dependència de vots independentistes . El seu missatge, carregat d'insinuacions polítiques, va generar un gran malestar, especialment als familiars de les víctimes.

La resposta dels familiars: "Respecta la memòria del meu pare"

María Jauregui, filla de Juan María Jauregui, no va trigar a respondre el polític del PP, utilitzant la xarxa social X per exigir respecte cap a la memòria del seu pare. "A veure si ets capaç de mirar-me als ulls i dir-me que no tornaràs a fer servir la imatge d' aita com a arma llancívola", va escriure, visibilitzant la seva frustració davant la recurrent instrumentalització de les víctimes d'ETA.

Més crítiques: "Em regira els budells"

Josu Elespe, fill de Froilà Elespe, també assassinat per ETA, es va unir a les crítiques, expressant el seu rebuig amb contundència. En el seu perfil de X, va afirmar que veure com Tellado sostenia "carronyerament" la foto del seu pare li causava un profund malestar.

Instrumentalització política: un gest insensible i divisiu

La utilització política de les víctimes del terrorisme d'ETA no és nova, però aquest tipus d'accions provoquen un rebuig social creixent. Famílies que han patit pèrdues irreparables reclamen respecte, i denuncien la manca de sensibilitat en ser utilitzades com a munició política en debats on no els correspon. Aquesta actitud no només genera indignació entre els afectats, sinó que també posa en evidència la degradació del discurs polític, on les víctimes es converteixen en una arma per atacar els adversaris.

Aquesta situació obre un debat sobre els límits de la política, l'ètica i el respecte que cal tenir envers les víctimes de la violència, el dolor de les quals no ha de ser objecte de maniobres partidistes.