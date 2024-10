Abascal demana disculpes per vot de Vox a la normativa de rebaixa de penes a etarres

Abascal intervé al Congrés dels Diputats. Foto: Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha disculpat aquest dijous 10 d'octubre pel vot a favor de la formació a la llei que transposa una directiva europea que inclou una rebaixa de penes a presos etarres i ha assegurat que "l'equivocació" li ha suposat un "autèntic cop".

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ja es va disculpar dilluns passat 7 per l'error, mentre que el diputat ponent de la llei, Emilio del Valle, va posar el càrrec a disposició del partit per ignorar que el text incloïa l'esmena de què es beneficiaran una quarantena d'etarres. Vox no va acceptar la seva dimissió, al·legant que l'error era “coral”.

En una entrevista concedida a Radio Libertad , Abascal ha volgut demanar perdó i "comprensió", recordant que ell i la seva família van patir el terrorisme d'ETA al País Basc. "Per mi ha estat un autèntic cop", ha lamentat el líder de Vox, que ha afegit que la formació ha viscut aquest episodi "amb tristesa, sotsobra i com una cosa dramàtica".

A continuació, ha recordat que el vot en contra de Vox no hauria suposat cap canvi, tenint en compte que el text es va aprovar per unanimitat i, en conseqüència, hauria tirat endavant d'igual manera gràcies al vot de la resta de grups parlamentaris. A més, ha ressaltat que "cap diputat, assessor, lletrats del Congrés i la premsa parlamentària no se'n van assabentar" dels efectes de l'esmena introduïda per Sumar.

Sigui com sigui, ha fet autocrítica per l'"error" de no dubtar de les iniciatives de l'Executiu. "Va ser una trampa artera i molt ben plantejada i el nostre error va ser pensar que encara que es tractés d'una transposició, venint del Govern, fos innòcua", ha explicat.

Així, el líder de Vox creu que "l'error" de Vox ha estat "no mantenir una distància infinita" amb l'Executiu de Pedro Sánchez. "Fer aquest exercici d'incomoditat, votar que no tot el que porti el Govern", ha aprofundit. Sobre el futur del projecte de llei, ha remarcat que Vox votarà en contra al Senat i deixaran el president "com l'únic responsable" de beneficiar etarres.