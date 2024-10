L'exministre Moratinos afirma que "estem a punt de la Tercera Guerra Mundial"

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'ilbusca

Miguel Ángel Moratinos , alt representant de les Nacions Unides per a l'Aliança de Civilitzacions i amb una trajectòria diplomàtica de 40 anys, ha llançat una greu advertència: el món està "a punt d'una veritable tercera guerra mundial" a causa de la creixent escalada de violència a Pròxim Orient. Moratinos va fer aquestes declaracions durant un esmorzar informatiu organitzat pel Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), on va abordar les conseqüències del recent conflicte a la regió.

L'exministre d'Exteriors d'Espanya va subratllar que els incidents al Pròxim Orient, des de l'atac de Hamàs fins a l'ofensiva militar d'Israel a Gaza, estan desencadenant una espiral de violència que podria tenir repercussions globals. Israel ha intensificat les seves accions militars no només contra Hamàs, sinó també a Cisjordània, el Líban i possiblement, en el futur, contra l'Iran. "Si això segueix endavant, es formaran noves aliances i països podrien veure's involucrats en el conflicte", va advertir Moratinos, que també va esmentar la propera reunió del grup BRICS a Moscou com un esdeveniment clau en aquest context.

Moratinos va insistir en la necessitat urgent de prendre decisions immediates per aturar l'escalada. "Cal aturar les guerres avui", ha declarat, advertint que les estratègies militars sempre porten a escenaris no desitjats. A parer seu, la solució al conflicte passa pel reconeixement de l'Estat palestí, una mesura que considera crucial per obrir el camí cap a la pau. Moratinos va elogiar la valentia del Govern espanyol en recolzar aquest reconeixement, assenyalant que és un primer pas necessari per garantir un futur pacífic a la regió.

A més, va criticar el discurs del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va parlar d'una lluita entre civilització i barbàrie, i va afirmar que el conflicte no s'ha d'entendre com una guerra de civilitzacions, sinó com una oportunitat per cercar la pau i la reconciliació. Moratinos també ha subratllat la necessitat d'una coalició internacional que inclogui actors com la Xina, Rússia i el Brasil per frenar la situació, ja que els Estats Units, segons ell, han quedat "eclipsats" a la regió.