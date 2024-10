Feijóo i la cúpula de Gènova amaguen el cap davant els retrets de les víctimes d'ETA

(ID) La secretària general del PP, Cuca Gamarra; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo i el portaveu del PP, Miguel Tellado - EP

La direcció nacional del PP ha evitat aquest dimecres confrontar amb les víctimes d'ETA, després que algunes li hagin retret exhibir al Congrés les fotografies de 12 càrrecs socialistes assassinats per la banda terrorista, mentre intenta girar full de l'"error" del Grup Popular en donar suport a la llei que afavoreix presos d'ETA.

De fet, la cúpula del PP ha posat aquest dijous el focus a l'anomenat 'cas Koldo' després de les últimes revelacions d'aquesta presumpta trama de corrupció relatives al paper de l'exministre José Luis Ábalos, a qui la UCO atribueix un "paper de responsabilitat" i demana "imputar-lo". "L'epicentre de la trama de corrupció és Ferraz", ha proclamat la seva vicesecretària Ester Muñoz, assegurant que "això no ha fet més que començar".

Aquest assumpte ha servit a 'Génova' per intentar canviar de terç, sobretot quan volen tancar com més aviat millor la polèmica oberta dilluns després de revelar-se l'"error injustificable" del PP, en paraules d'Alberto Núñez Feijóo, per no adonar-se que la llei sobre intercanvi d'antecedents penals a la UE que convalida penes pot fer que surtin de la presó abans del previst històrics etarres com 'Txapote' o 'Kantauri'.

Al PP han "dolgut i molt" les crítiques de les víctimes d'ETA, que han qualificat de "vergonyosa" aquesta "negligència" de PP i Vox durant el tràmit parlamentari, arribant a demanar dimissions i criticant que hi hagi diputats que "ni tan sols es llegeixen què estan aprovant", segons va dir la presidenta de l'AVT, Maite Araluce.

El mateix dilluns que es va publicar l'"error" del PP al recolzar aquesta reforma al Congrés, Feijóo va parlar amb el matí amb la presidenta de l'AVT per disculpar-se personalment pel que va passar i compartir el rebuig del seu partit a "qualsevol tripijoca parlamentària que impliqui abaratir les condemnes a terroristes".

"Sobreactuació" amb Marimar Blanco i la foto de Tellado

El PP ha intentat aquesta setmana reconciliar-se amb les víctimes del terrorisme i posar el focus al Govern en assegurar que és l'únic que té potestat per aturar aquesta “indignitat”. Per això, el Grup Popular va decidir portar al Ple del Congrés d'aquest dimecres --convocat per debatre sobre immigració-- Marimar Blanco, germana de l'edil assassinat per ETA el 1997.

I en aquest context s'emmarca també la fotografia amb 12 membres del PSOE assassinats per ETA que va exhibir al Ple el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, un gest que ha despertat crítiques d'algunes víctimes, com la presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite), Consuelo Ordóñez; María Jáuregui, filla de qui fos governador civil de Guipúscoa assassinat per ETA, Juan María Jáuregui; o Josu Elespe, fill de Froilán Elespe, primer tinent d'alcalde socialista de l'Ajuntament de Lasarte-Oria.

Entre alguns càrrecs del PP no ha agradat la "sobreactuació" que suposa la presència de Marimar Blanco ni la foto de Tellado: "Se'l veu excitat i estressat", ha resumit un veterà dirigent del PP. "Les crítiques de les víctimes del terrorisme no han ajudat el PP aquesta setmana", ha lamentat un altre.

En qualsevol cas, a 'Génova' ja deixen clar que no confrontaran amb les víctimes d'ETA i recorden que no és la primera vegada que Consuelo Ordoñez critica el Partit Popular. "Les víctimes no tenen cap problema amb el PP sinó amb el PSOE", han sentenciat des de l'equip de Feijóo.

Temor que segueixi el "desgast"

Diversos càrrecs del PP no amaguen la seva preocupació per l'estratègia de la direcció del partit, subratllant que endarrerir la votació de la llei al Senat fins dilluns que ve pot portar-li encara "més desgast".

"Ho hem allargat innecessàriament", ha declarat en privat a Europa Press un veterà dirigent popular, que creu que la "mala gestió" d'aquesta "equivocació" els "perseguirà molt de temps".

Les fonts esmentades coincideixen que la decisió ha estat a no deixar clar des del minut u que el vot del Grup Popular en aquesta reforma legal era "intranscendent" però al carrer ha calat la idea que era "decisiu". "Ara ja és tard i la gent pensa que és per culpa del PP", es lamenta un parlamentari.

"No ha fallat el procediment"

A les files del PP hi ha dirigents que demanen prendre mesures contra els diputats implicats a la tramitació parlamentària d'aquesta reforma. "Si hi ha un error, hi ha d'haver conseqüències", ha resumit un dirigent del PP. Tot i això, altres veus rebutgen de ple que hi hagi dimissions al·legant que això seria "donar una victòria" al PSOE quan ni tan sols els lletrats i l'equip jurídic del partit han advertit l'error.

Els diputats que van participar en la ponència d'aquesta reforma legal han posat el càrrec a disposició del partit però la direcció del PP ha rebutjat la seva dimissió al·legant que va ser un "error col·lectiu" i no "assenyalaran ningú en concret".

A 'Gènova' han tornat a assegurar aquest dijous que en aquest moment no està a sobre de la taula depurar responsabilitats i han subratllat que "no ha fallat el procediment" sinó "l'aplicació del mateix en un cas concret en un dia concret". "No canviarem el procediment", han tancat fonts del PP.