Així es finança Vox: els patriotes que demanen préstecs a l'Hongria d'Orbán

Vox, el partit que es presenta com el defensor del patriotisme espanyol, ha revelat que va rebre 9,2 milions d'euros del Magyar Bankholding (MBH), el segon banc més gran d'Hongria, per finançar les campanyes electorals generals i municipals del 2023. Aquest préstec, provinent d'una entitat dirigida per Lörinc Mészáros, amic de la infància del primer ministre hongarès Viktor Orbán, ha suscitat crítiques i preguntes sobre la independència financera i política del partit de Santiago Abascal.

Dependència de la banca hongaresa

El finançament extern de Vox ha generat debat, especialment perquè el partit ha justificat aquest recurs al·legant la manca de suport de la banca espanyola. Segons fonts del partit, les entitats financeres d'Espanya s'han negat a oferir crèdits, tot i ser el tercer partit més votat del país. Vox considera aquesta negativa una discriminació davant l'accés que altres partits com el PSOE i el PP tenen als recursos bancaris per sufragar campanyes electorals.

La portaveu del partit, Pepa Millán, va confirmar al Congrés que van recórrer al MBH per "la impossibilitat d'obtenir aquest préstec que obtenen tots els partits polítics". Va afegir que aquest obstacle, sumat al retard de l'Administració General de l'Estat en la concessió de fons per cobrir despeses electorals, els va empènyer a buscar alternatives a l'estranger.

La relació Orbán-Vox: un enllaç més enllà del crèdit

L'elecció del Magyar Bankholding no sembla casual. El banc està vinculat a l'entorn proper de Viktor Orbán, el primer ministre hongarès conegut per les seves polítiques autoritàries i conservadores, que n'ha reforçat el control sobre els mitjans, el sistema judicial i ha impulsat lleis antiLGTB. Orbán és ara soci de Vox al Parlament Europeu, on tots dos partits comparteixen una visió ultraconservadora i euroescèptica. Aquesta connexió financera reforça l'alineació ideològica entre els dos líders.

L'acostament de Vox al govern d'Orbán no es limita al finançament. En els darrers mesos, el partit espanyol ha anat adoptant una agenda més radical i retrògrada, similar a la d'Hongria, expulsant els seus membres més liberals com Iván Espinosa dels Monteros i Rocío Monasterio , i consolidant el seu nucli dur en figures més properes a l'extrema dreta, com Jorge Buxadé .

Conseqüències polítiques i l'agenda d'Orbán a Espanya

El gir cap a una dreta més dura i el suport financer de l?entorn d?Orbán han portat molts analistes a preguntar-se si Vox està seguint el model hongarès. Hongria sota el mandat d'Orbán ha estat un exemple de polítiques ultraconservadores, amb lleis que ataquen els drets de les minories sexuals, restringeixen la llibertat de premsa i enforteixen les relacions amb règims autoritaris com el de Vladímir Putin a Rússia.

L'arribada d'aquests diners hongaresos planteja interrogants sobre la influència que podria tenir a l'estratègia política de Vox a futur. Si el partit espanyol guanyés més poder a Espanya, veuríem la implementació de polítiques antiLGTB, un retrocés en drets civils i un acostament més gran a règims autoritaris a Europa de l'Est?

Finançament estranger: pràctica legal o ètica?

Des del partit, s'ha defensat la legalitat d'aquests préstecs, assegurant que es va informar el Tribunal de Comptes i que les quantitats van ser tornades íntegrament. "Ho hem fet i tornarem a fer-ho si cal", van dir fonts properes a la formació, restant importància a la procedència dels diners.

Tot i això, aquest tipus de finançament obre el debat sobre la dependència d'un partit polític espanyol de capital estranger i les possibles implicacions que això pugui tenir sobre la seva independència. Mentre que els defensors de Vox ho veuen com una reacció legítima a l'exclusió per part de la banca espanyola, altres ho consideren un signe de la manca de transparència i un indici de la creixent influència d'Orbán a la política europea.

Un futur incert

El préstec de Vox del banc hongarès no només revela la seva dificultat per aconseguir finançament a Espanya, sinó que també destaca la seva relació cada vegada més propera amb l'ultraconservadurisme europeu de Viktor Orbán. A mesura que el partit continua adoptant postures més radicals i alineant-se amb polítiques que limiten drets civils, el finançament provinent d'un país governat per un líder obertament autoritari i antiLGTB no es pot veure com un simple préstec.