Sánchez es desvincula d'Ábalos i de la seva activitat de "corrupció"

Viatge inaugural de l'AVE a Granada amb el president del Govern, Pedro Sanchez (d) i el ministre de l'Interior, José Luis Ábalos (i) - EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat la seva actuació contra l'exministre i exnúmero dos del partit José Luis Ábalos davant el "mínim indici de corrupció" ia més ha desvinculat el seu Govern de qualsevol pràctica "falta d'exemplaritat o ratlla en la corrupció" ".

A més, ha admès que Ábalos el va informar de la visita de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, tal com ha revelat la Guàrdia Civil, però que aquesta visita es va cancel·lar una vegada que el Govern es va adonar que pesaven sancions contra ella.

Sánchez ha fet aquestes declaracions des de Roma, després de la seva audiència amb el Papa Francesc, i l'endemà que es fes públic un informe de la UCO de la Guàrdia Civil que sosté que Ábalos es va beneficiar econòmicament de la trama Koldo i que fins i tot esmenta el president Sánchez.

En concret, els investigadors posen el focus en el rescat de l'aerolínia Air Europa i la influència que el comissionista de la trama, Víctor d'Aldama --actualment a la presó preventiva-- va tenir perquè s'executés la concessió d'aquesta ajuda. Aldama arriba a esmentar que Sánchez ja va parlar amb Ábalos d'aquest assumpte, segons la lectura que fa la UCO.

Aquest divendres, Sánchez ha defensat que ha actuat "amb contundència, amb determinació i amb convicció, des del primer moment", en demanar l'acta de diputat d'Ábalos i obrint un expedient d'expulsió del PSOE davant de la negativa.

No hi haurà impunitat

"Assoluta contundència davant de qualsevol indici de corrupció que s'hagi pogut produir, malauradament, al meu Govern", ha indicat Sánchez, que ha assegurat que hi haurà absoluta col·laboració amb la Justícia i amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. "Això és molt important perquè en èpoques passades no va passar", ha postil·lat.

Assenyala a més que va actuar immediatament --el febrer d'aquest any davant l'esclat de l'anomenat cas Koldo que implicava el col·laborador d'Ábalos al Ministeri, Koldo García-- i ho va fer "davant la crítica d'alguns mitjans de comunicació per no haver respectat la presumpció d'innocència".

"El més important és aquesta actuació, és a dir, respondre de manera determinada, col·laborar amb la Justícia, ser transparents, per part d'un Govern net, que no té res a veure amb aquestes pràctiques, faltes d'exemplaritat i ratllades a la corrupció" , ha traslladat.

Assenyala a més que "no hi haurà impunitat, a diferència d'èpoques passades" i indica que si amb el seu Govern "hi ha alguns casos de corrupció, haurà de ser la Justícia i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat qui ho determini." després, no hi haurà impunitat, i hi ha d'haver una determinació que qui la faci, la pagui", ha subratllat.

Viatge de Delcy Rodríguez

D'altra banda, respecte al viatge de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a Espanya el gener del 2020, Sánchez ha admès que Ábalos el va informar de la mateixa dies abans que arribés, tal com va revelar l'informe de la UCO la vigília .

Tot i això, assenyala que "quan el Govern d'Espanya es va adonar" que hi havia unes "sancions individuals" que pesaven sobre Rodríguez "es va cancel·lar la visita". "Aquesta és la participació del Govern d'Espanya" en aquest episodi, ha defensat.

Després que la Guàrdia Civil desvetllés que Ábalos va informar Sánchez de l'arribada de Delcy i aquest li va donar el vistiplau amb un missatge en què deia "bé", el cap de l'Executiu ha defensat que les visites de ministres o vicepresidents estrangers són "molt quotidianes i assídues", però remarca que així que van ser conscients de les sancions, la visita no es va produir.

Tot i això, atès que Delcy Rodríguez va arribar a aterrar a l'aeroport de Barajas i Ábalos s'hi va reunir, Sánchez assenyala que "qualsevol altra qüestió que tingui a veure amb suposades pràctiques delictives" hauran de "respondre aquelles persones involucrades".

"Però, des del punt de vista del Govern d'Espanya, el que li vull dir, és que vam actuar quan es va constatar que hi havia unes sancions individuals a la vicepresidenta del govern de Veneçuela", ha insistit.

Finalment ha assenyalat que la mateixa Delcy Rodríguez va participar "presencialment" en una cimera a Brussel·les impulsada per la Unió Europea i la CELAC.