Sánchez felicita el 12 d'octubre: "Espanya és el millor país del món" | Europa Press

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte amb motiu de la Dia de la Festa Nacional aquest 12 d'octubre que Espanya és cultura, lideratge, compromís, innovació, inclusió i educació.

Ho ha indicat a través d'un missatge a la xarxa social X, en què ha escrit, a més, que "Espanya és el millor país del món" i és solidaritat, cooperació, igualtat, orgull, identitat i diversitat.

La publicació està acompanyada per un vídeo pel 12 d'octubre en què imatges característiques Espanya apareixen com a festes tradicionals, monuments, cimeres polítiques, manifestacions, cultura, costums com les reunions de veïns a la fresca, bars, i fins i tot Rosalia.

"Un país és moltes coses. És una forma de ser compartida per molta gent. Per la de dins i la de fora. És una forma de viure que sap a cultura, sona a lideratge, a compromís, mira a la innovació, a la inclusió, a l'educació, que fa olor de solidaritat i cooperació, que es toca amb igualtat i orgull, amb identitat i diversitat. Un país és la història compartida”, indica el vídeo al llarg de la projecció.