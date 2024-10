Abascal diu que "no hi ha res per demanar perdó" pel 12 d'octubre | Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que "no hi ha res per demanar perdó", amb motiu del 12 d'octubre, però sí, segons ha indicat textualment, "hi ha molt per aprendre i agrair dels que van saber superar diferències per a emprendre grans empreses”.

Abascal ho ha escrit a la seva xarxa social X aquest dissabte per la Festa Nacional i ha desitjat feliç dia de la Hispanitat.

"Avui, amb tot el nostre orgull, celebrem la major obra d'agermanament entre pobles de la Història universal. No hi ha res per demanar perdó, però sí que hi ha molt per aprendre i agrair dels que van saber superar diferències per emprendre grans empreses. Visca Espanya! Visca la Hispanitat!”, ha indicat el líder de Vox.