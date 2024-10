Pedro Sánchez compta amb una nova opció per substituir Santos Cerdán | Pedro Sánchez

El proper Congrés Federal del PSOE, que se celebrarà a Sevilla del 29 de novembre a l'1 de desembre, podria marcar un canvi significatiu a l'estructura del partit, especialment a la seva àrea organitzativa. Un dels punts clau serà el relleu de Santos Cerdán com a secretari d?organització, un moviment que podria reflectir una estratègia de renovació interna liderada per Pedro Sánchez.

Entre els noms que sonen amb força per reemplaçar Cerdán, i el que ha sorgit més recentment, hi ha Antonio Hernando, actual secretari d'Estat de Telecomunicacions. Hernando té una àmplia trajectòria dins del PSOE i el Congrés, havent estat portaveu parlamentari del partit entre el 2014 i el 2017. La seva proximitat amb Pedro Sánchez ha estat reconstruïda els últims anys, després que Hernando renunciés al seu lloc com a portaveu després de donar suport a Susana Díaz a les primàries del PSOE del 2017.

Hernando és part del que es coneix com els "nois de Blanco", un grup proper a Sánchez que inclou figures com Óscar López. De fet, va ser López qui el va portar al Ministeri per a la Transformació Digital, una maniobra que va subratllar la forta connexió personal i professional entre tots dos. Aquest vincle proper podria ser clau en els futurs moviments del partit, ja que la possible designació d'Hernando com a secretari d'organització reforçaria els llaços entre Moncloa i Ferraz, cosa que es considera important després de l'arribada de Diego Rubio com a cap de gabinet de Sánchez, qui no té una forta connexió interna amb el partit.

La relació entre Hernando i Sánchez no ha estat exempta de polèmiques. El 2021, el seu nomenament a Moncloa va generar controvèrsia a causa de la seva vinculació amb la consultora Acento, fundada juntament amb José Blanco, un altre destacat socialista. Tot i això, des de la seva arribada al Ministeri, Hernando ha jugat un paper rellevant en el sector de telecomunicacions, on podria influir en aspectes clau com la regulació de llicències de televisió, cosa que és rellevant en l'estratègia mediàtica del govern.

El Congrés Federal no només portarà canvis a la secretaria d'organització, sinó que s'esperen ajustaments en altres àrees, especialment en comunicació. Els noms d'Esther Peña i Patxi López també són a l'aire, ja que podrien assumir nous rols en la reconfiguració del PSOE. Aquesta renovació respon a la necessitat d'enfortir les bases del partit i alinear les seves estratègies de cara als reptes polítics futurs.

Amb la vista posada al Congrés, el PSOE busca adaptar-se a un escenari canviant, i figures com Antonio Hernando podrien tenir un paper crucial en la futura estructura del partit.