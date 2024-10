Felipe González i Alfonso Guerra perden influència dins del PSOE | Europa Press

El lideratge de Pedro Sánchez dins del PSOE sembla consolidat, malgrat les crítiques que han sorgit des d'alguns sectors històrics del partit, com les de Felipe González i Alfonso Guerra. Aquests dos dirigents van ser clau en la refundació del PSOE durant el Congrés de Suresnes fa 50 anys, però actualment han perdut influència dins de la formació, segons fonts internes.

Ferraz, la seu del PSOE, considera que tant González com Guerra estan "amortitzats", i que les seves crítiques no representen una amenaça real per a l'estabilitat del lideratge de Sánchez, especialment de cara al 41è Congrés Federal que se celebrarà al desembre, on no s'espera que Sánchez enfronti cap rival per a la seva reelecció com a secretari general.

Un dels punts que destaquen des de la direcció socialista és que la militància està majoritàriament alineada amb Sánchez, cosa que reforça la seva posició davant dels qüestionaments d'aquestes figures històriques. A més, alguns dins del partit veuen González com a deslleial, en acusar-lo de fer "joc" a la dreta amb les seves crítiques cap a l'actual líder del PSOE i president del Govern. La percepció general és que la seva influència ha disminuït considerablement, i la veu ja no té el pes que va tenir en dècades anteriors.

Tot i això, a nivell regional, alguns barons del PSOE han mostrat certa resistència a les decisions de l'equip de Sánchez. Dos casos destacats són els de Luis Tudanca, líder del PSOE a Castella i Lleó, i Juan Lobato, el seu homòleg a Madrid. Tots dos han expressat el descontentament amb la decisió de Ferraz d'impedir la convocatòria de primàries abans del Congrés Federal. Tot i això, Lobato va aconseguir pactar una data per celebrar les primàries a Madrid l'11 de gener, una vegada hagi passat el congrés.

Tot i això, encara que el lideratge de Sánchez en el partit sembla ferm, el cas judicial que involucra José Luis Ábalos i Víctor d'Aldama ha començat a generar preocupació a Ferraz i La Moncloa. La inquietud més gran és que, si Ábalos o Aldama ofereixen informació comprometedora davant el jutge, l'escàndol podria esquitxar el Govern i desestabilitzar la seva situació política. Aquest assumpte s'ha convertit en una amenaça latent, ja que qualsevol revelació inesperada podria tenir un impacte significatiu, tant a l'Executiu com a la mateixa direcció del PSOE.