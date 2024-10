El PP es querellarà aquest dilluns contra el PSOE per finançament il·legal, suborn i tràfic d'influències

Cuca Gamarra, en fitxer | Europa Press

El Partit Popular presentarà aquest dilluns una querella al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional contra el PSOE per presumpte finançament il·legal, suborn i tràfic d'influències.

Ho ha anunciat aquest diumenge la secretària general del PP, Cuca Gamarra, en roda de premsa a la seu del carrer Gènova després de la reunió extraordinària del Comitè de Direcció del partit per valorar la resposta als fets coneguts aquests dies sobre el 'cas Koldo '.

Gamarra ha indicat que hi ha "vuit autopistes de corrupció". Sobre la primera, ha dit que és la "capitanejada" per l'exministre José Luis Ábalos al 'cas Koldo' quan era "mà dreta" del president del Govern, Pedro Sánchez.

"La segona autopista de corrupció és la que es va estendre al Govern més enllà del Ministeri de Transports. Podem estar a prop de la desena de ministeris. Ministeri de Sanitat de (Salvador) Illa, el Ministeri de l'Interior del (Fernando Grande) Marlaska, el Ministeri d'Economia de (Nadia) Calviño, i així fins a prop de la desena”, ha indicat Gamarra.

La tercera respon a la compra de material per a la pandèmia i que "va recórrer altres governs" socialistes autonòmics com el balear o de les Canàries: "Els seus llavors presidents, Francina Armengol i Ángel Víctor Torres, van obrir de bat a bat les portes del seu Govern a aquesta trama de corrupció”.

El quart assumpte és el relatiu al viatge de Delcy Rodríguez a Espanya, del qual Sánchez "era perfectament coneixedor, ho va autoritzar i va mentir a la cara de tots els espanyols".

"La cinquena autopista de la corrupció socialista és el cas que s'acaba de destapar d'hidrocarburs de frau de l'IVA, que arriba a prop dels 200 milions d'euros", ha detallat Gamarra.

Pel que fa a les "autopistes" sisena i setena, són les que afecten l'entorn proper de Sánchez tant per la causa oberta contra la seva dona Begoña Gómez com per la investigació del seu germà.

Finalment, sobre la vuitena "autopista" Gamarra ha indicat: "És la que hem acabat de descobrir, i que significa també un salt qualitatiu en la investigació, amb un empresari assegurant que s'enduien bosses plenes de diners a Ferraz".

"Aquestes vuit autopistes de corrupció tenen un origen clar. De manera que l'anomenat número u de la trama, Pedro Sánchez, és el quilòmetre zero de totes les autopistes de corrupció que afecten el seu Govern, el seu partit i el seu entorn més proper . No hi caben tallafocs, perquè si unim tots els punts de tots els escàndols de corrupció que estem coneixent, el que surt literalment és la cara de Pedro Sánchez", ha dit Gamarra sobre Sánchez, de qui també n'ha demanat la dimissió.

La secretària general ha incidit que el PP cercarà en tots els fronts, el polític, judicial i parlamentari, Pedro Sánchez, que alhora "està asfixiat per la corrupció".

Sobre trucar a Pedro Sánchez a la comissió d'investigació oberta al Senat sobre el 'caos Koldo', Gamarra ha respost que "serà cridat en el moment oportú", i ha indicat que es veurà si abans no "desfilen" ministres.

"El que sí que li puc confirmar és que ja es procedirà a la sol·licitud de l'ampliació de l'objecte de la comissió perquè arribi a tot el nou que s'està coneixent els últims dies. Quan va començar aquest escàndol semblava que ja era el moment indicat, perquè no podien sorgir més coses. Avui sabem moltes coses més i Pedro Sánchez està molt més implicat del que estava al principi”, ha postil·lat Gamarra.