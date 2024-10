Tellado diu que Sánchez "ha volgut exportar el model de corrupció del PSOE andalús"

La baralla entre el PP i el PSOE ha viscut un nou episodi. Foto. Europa Press / Canva Pro

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado , ha assegurat aquest divendres 18 d'octubre que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha intentat "exportar a l'àmbit nacional" el "model històric de corrupció" que, segons ell , va implementar el PSOE andalús durant el seu temps a la Junta.

Durant la seva intervenció en un fòrum informatiu a Huelva, Tellado ha denunciat que "Espanya té avui un Govern corrupte que només governa per amagar els escàndols del passat". A més, ha advertit que "els andalusos són conscients que un Govern corrupte es torna insostenible i ineficaç".

"Ho sabeu perquè ho heu viscut i patit", ha seguit Tellado, dirigint-se als assistents, destacant malgrat els intents del PSOE per "rentar la seva imatge", la corrupció durant el seu govern a Andalusia és un fet comprovat.

Així mateix, ha apuntat que "ni tan sols els exalts càrrecs socialistes que ara són al Tribunal Constitucional afirmen que els exalts càrrecs de la Junta d'Andalusia siguin innocents" en el cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents. Ha criticat també que aquells condemnats per aquest cas "han estat aplaudits per Pedro Sánchez i Juan Espadas ", el secretari general del PSOE andalús, qualificant aquesta actitud com a "tremendament irresponsable".

En aquest sentit, Tellado rebutja la idea que el PSOE sigui "exemplar davant de la corrupció", assegurant que "mai ho ha estat, ni a Andalusia ni a Espanya". Afegeix que, sota el lideratge de Sánchez, “els corruptes són un model a seguir”.

A més, posa èmfasi que "en aquests dies" s'estan revelant més detalls sobre com el PSOE va manejar l'extinta Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe), utilitzada per la Junta a l'època socialista "per convertir la corrupció i l'enchufismo a una manera de fer política durant dècades en aquesta terra”.

Tellado ha afirmat així que "el que Sánchez ha pretès" com a president del Govern "no és més que exportar a l'àmbit nacional aquest model històric de corrupció, aquesta manera de fer política del PSOE andalús", i ha insistit en la idea que "la història del PSOE no demostra tolerància zero davant la corrupció", sinó que, més aviat al contrari, demostra una tolerància d'acer davant la corrupció quan aquesta corrupció és la raó de ser de governs".