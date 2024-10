Cándido Méndez creu que Pedro Sánchez ha de renunciar a seguir com a secretari general del PSOE

L'exsecretari general d'UGT, Cándido Méndez - EP

L'exsecretari general d'UGT Cándido Méndez ha defensat que el president del Govern, Pedro Sánchez, no s'hauria de presentar per continuar com a secretari general del PSOE, ja que considera que no ha de "simultaniejar" els seus càrrecs com a líder del Govern i del partit.

El sindicalista ha reafirmat la seva postura que Sánchez hauria de fer aquesta renúncia com "un acte de generositat, perquè ell en aquest moment ja és electe". Alhora, ha assenyalat que en el marc del procés precongressual del PSOE "hi ha llibertat d'expressió" ia més hi ha "no només el dret sinó el deure expressar la nostra opinió". "M'encanta que pugui servir de motiu com a mínim de conversa", ha comentat.

Així ho ha exposat, a preguntes dels mitjans, abans de presentar a València el llibre 'Per una nova consciència social. Passat, present i futur de l'ocupació a Espanya”. A l'acte hi han participat també l'expresident de la Generalitat, Ximo Puig, i el secretari general d'UGT PV, Ismael Sáez.

Pel que fa a les raons per les quals considera que Sánchez no ha de revalidar la Secretaria General, Méndez ha opinat que “compatibilitzar el càrrec de secretari general del partit del Govern amb la Presidència del Govern tenia ple sentit quan els governs eren monocolors i, a més, el partit que ostentava la representació del Govern era el partit majoritari també en nombre de vots i en nombre d'escons”.

Segons la seva opinió, "aquesta situació ha canviat de manera radical els últims anys" i "un govern de coalició amb servituds parlamentàries dificulta extraordinàriament aquest model de simultaniejar la Secretaria General del partit amb la Presidència del Govern".

Ha reconegut que "ha estat enganyat" per Ábalos

El sindicalista ha exposat altres "dues raons complementàries i més actuals" per les quals Sánchez, al seu parer, no hauria de continuar al capdavant del PSOE.

D'una banda, ha assenyalat que, "el secretari general del partit sembla que ha reconegut que ha estat enganyat pel seu secretari d'Organització", en al·lusió a José Luis Ábalos. "Jo crec que això ha de portar a la conclusió que simultaniejar aquestes dues tasques no és possible i, per tant, es corre un risc que es puguin produir situacions indesitjables com aquesta", ha indicat Cándido Méndez.

La "última raó", per a l'exdirigent d'UGT, és que, a la manifestació de l'habitatge, "el partit-govern s'ha manifestat contra el govern-partit de tal manera que hi havia dirigents que efectivament estaven presents a la manifestació demanant fins i tot la dimissió d?una ministra". Es tracta, segons la seva opinió, d'"una situació incoherent".

"Gran avenç" de la societat espanyola

D'altra banda, Cándido Méndez ha explicat algunes de les idees principals del llibre. Així, ha assenyalat que la Constitució "es pot considerar fins i tot com una referència mundial al terme de progrés en matèria social i en matèria laboral".

En segon lloc, ha subratllat com "la societat espanyola ha experimentat un gran avenç" malgrat un "sense nombre de dificultats". Per exemple, ha destacat que el 1978 hi havia tres milions i mig de dones treballadores i el 2018 hi havia més de nou milions, així com l'increment de la pensió mitjana, que eren "de 70 euros l'any 1978" i 40 anys després està 1.332 euros.

D'altra banda, ha advertit que s'ha produït una "relaxació" en l'"impuls empresarial" orientat a la millora de la productivitat i la reducció de les desigualtats, ja que s'ha hagut de "lluitar contra una sèrie de plantejaments erronis de caràcter ideològic" que "han provocat que hàgim perdut un temps preciós" en determinats debats. En concret, s'ha referit a "falsedats" com que "l'acomiadament a Espanya és excessivament generós", "la prestació per desocupació propicia la vagància o que el salari mínim perjudica l'ocupació dels joves".

Compatibilitzar transacció i drets

Tot i això, ha afirmat que els fons europeus constitueixen una "gran oportunitat" per a la productivitat i la lluita contra la desigualtat. "Això exigeix una consciència clara per part de les administracions en el sentit que la transformació verda i digital ha d'estar necessàriament vinculada al treball i al treball de qualitat".

Sobre això, ha remarcat que "la feina no pot ser un element residual en la transformació verda i en la transformació digital. No es pot imposar la centralitat tecnològica respecte a la centralitat de la feina". "Jo defenso que és possible i necessari compatibilitzar feina amb drets, transformació verda i transformació digital, amb el concurs del conjunt de la societat espanyola, amb un paper protagonista molt important de les organitzacions sindicals i empresarials", ha indicat.

En aquesta línia, ha defensat incorporar la tecnologia "sense provocar precarietat laboral com s'està produint actualment". Així, s'evitarà la "resistència" de sectors de la població que creuen que "la transformació verda pot repercutir negativament en l'ocupació de moltes milers de famílies treballadores".

Ismael Sáez ha destacat que, amb el seu llibre, Cándido Méndez pretén “aportar reflexions al debat sobre tres elements que ell qualifica de fonamentals que són la descarbonització, la digitalització i els drets, que creu que és un triangle sobre el qual hauria de pivotar el futur d'aquesta nova consciència social”.

Ximo Puig ha afegit que “estem davant d'un nou horitzó, una nova frontera de drets i és fonamental que des d'una visió progressista s'estigui ben situat per donar resposta a principis absolutament vigents, que són la lluita per la justícia social”.