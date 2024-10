Les reformes fiscals del Govern que vénen

Pedro Sánchez, en arxiu | Europa Press

El Govern espanyol està planificant una sèrie de reformes fiscals significatives, amb l'objectiu d'augmentar la recaptació i complir els requisits del Pla de Recuperació de la Unió Europea. Aquestes mesures inclouen l'harmonització de l'impost de successions i donacions, la imposició d'IVA a la sanitat i l'educació privades, un nou impost sobre grans herències i la permanència dels impostos extraordinaris a banca i energètiques, entre d'altres.

Una de les iniciatives més destacades és l'harmonització de l'impost de successions i donacions, que actualment genera aproximadament 3.200 milions d'euros. No obstant això, algunes comunitats autònomes (CCAA) han aplicat bonificacions del 100%, cosa que ha creat desigualtats fiscals al país. El Govern vol corregir aquesta situació i augmentar la recaptació d'aquest impost.

Una altra mesura controvertida és la imposició de l'IVA a la sanitat i l'educació privades. Aquesta proposta, encara que encara en avaluació, ha generat una àmplia discussió. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha assenyalat que, encara que l'estalvi fiscal que això suposaria podria ser significatiu, també comportaria un cost més elevat per al sector públic, ja que més persones podrien optar per la sanitat i l'educació públiques.

Sumar, per part seva, ha proposat un impost sobre grans herències per a aquelles que superin el milió d'euros, excloent-ne l'habitatge habitual. Aquesta mesura està destinada a augmentar la progressivitat del sistema fiscal i augmentar els ingressos públics.

Una altra reforma clau és la transposició de la directiva europea que estableix un tipus mínim del 15% a l'impost sobre societats. Aquesta normativa afectarà principalment les multinacionals, amb un impacte positiu en la recaptació fiscal.

El Govern també ha manifestat la seva intenció de fer permanents els impostos a la banca ia les energètiques, que originalment estaven previstos per finalitzar el 31 de desembre del 2024. Aquests impostos extraordinaris es van introduir en el context de la crisi energètica i financera, i la seva extensió cerca mantenir un flux constant dingressos.

A més, es planteja la retirada de les rebaixes temporals de l'IVA i d'altres ajudes implementades durant la crisi inflacionista, cosa que també contribuirà a augmentar la recaptació. Pel que fa a l'IRPF, el fet de no haver ajustat la tarifa a la inflació ha generat ingressos extraordinaris, una situació que el Govern aprofitarà per incrementar-ne la recaptació.

La reforma fiscal és clau per desbloquejar fons europeus addicionals, que pujarien a 7.000 milions d'euros. El compliment dels requisits del Pla de Recuperació de la UE és fonamental per accedir a aquests fons, i per això el Govern s'ha compromès a dur a terme aquests canvis.