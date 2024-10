El PP intentarà que el Congrés reprovi aquesta setmana les "insídies" de Sánchez contra els mitjans crítics amb la seva gestió

El PP intentarà que el Congrés reprovi aquesta setmana les "insídies" de Sánchez contra els mitjans crítics amb la gestió | Europa Press

El PP vol que el Congrés reprovi dimecres les "desqualificacions, insídies i intimidacions" que el Govern, i en especial el president Pedro Sánchez, dedica als mitjans de comunicació "que publiquen informacions que no són del seu gust o opinions que comporten una crítica a la seva gestió o al seu discurs" i que defensi la tasca de la professió periodística "enfront de qualsevol intent d'ingerència".

Així consta en la proposició no de llei que defensaran els 'populars' a la Comissió Constitucional, amb la qual també busquen que la Cambra censuri el Pla d'Acció per la Democràcia i contra els crits anunciat pel Govern i l'emplace a limitar-ho a allò contemplat al Reglament europeu de Mitjans sense "interpretacions ni desenvolupaments subjectius".

En la seva iniciativa, recollida per Europa Press, el grup majoritari subratlla que "qualsevol atac als mitjans de comunicació suposa no només una falta evident de respecte als professionals que les promouen, sinó un atac directe a les llibertats" i per això no es "poden ni han de tolerar en cap democràcia avançada".

Per això intentaran que els grups exigeixin al Govern que "cessi" en la seva actitud de criticar els mitjans que el critiquen o publiquen coses que no li agraden i que desisteixi de "tota pretensió de limitar o entorpir la llibertat de premsa i la tasca de els mitjans".

Els populars posen èmfasi que, igual que la legislació espanyola, l'europea també consagra el dret a la llibertat d'expressió, "incloent-hi les llibertats d'opinió i de comunicació d'informacions o idees, i proscrivint la ingerència d'autoritats" i remarca que “la llibertat dels mitjans de comunicació i el seu pluralisme han de ser respectats”.

Aquests són, incideixen, els objectius del Reglament europeu sobre la Llibertat dels Mitjans de Comunicació, aprovat el mes d'abril passat per Parlament i el Consell de la Unió Europea, i que el Govern diu haver pres com a base per a les seves mesures per lluitar contra la desinformació i els bulls.

El PP considera que a Espanya s'ha d'"observar un compliment estricte de totes les disposicions del Reglament", però "sense deixar marge a interpretacions ni desenvolupaments que puguin excedir el que preveu la norma" com, al seu parer, està fent el Govern amb Pla d'Acció per la Democràcia.

"Aquesta disposició europea no pretén limitar l'exercici de la informació, sinó, ben al contrari, garantir a les entitats prestadores de serveis de mitjans de comunicació ia les autoritats o entitats públiques una transparència més gran, buscant assegurar la independència i pluralitat d'aquests mitjans i prevenir qualsevol ingerència amb fins polítics", destaquen des del PP.

Per això busca que el Congrés emplace l'Executiu a "complir estrictament, sense desenvolupaments subjectius ni interpretacions" amb totes les disposicions de l'esmentat reglament europeu, "garantint el pluralisme i la independència dels mitjans de comunicació al nostre país, incloses salvaguardes contra la ingerència política a la llibertat editorial.

Segons l'opinió dels d'Alberto Núñez Feijóo, la llibertat de premsa, la independència judicial i el respecte als drets de l'oposició parlamentària són "pilars essencials" de la democràcia que estan sent "objecte d'una ofensiva política" per part de Sánchez, a qui atribueixen una "estratègia de desqualificació sistemàtica tant dels mitjans de comunicació, com de l'oposició parlamentària o el poder judicial".

En aquest context, aspiren que s'insti el Govern a "defensar, davant de qualsevol intent d'ingerència" o "arbitrarietat política" la tasca dels mitjans de comunicació i dels professionals de la informació" ia "condemnar qualsevol iniciativa procedent d'autoritats o de partits polítics que, d'una manera o altra, pretengui controlar, interferir, influir o condicionar l'exercici de la llibertat de premsa o restringir la difusió d'opinions plurals”.