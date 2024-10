Ayuso diu no a la proposta de reunió amb Pedro Sánchez

La trobada bilateral no se celebrarà. Foto: Europa Press / Canva Pro

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rebutjat acudir a la reunió bilateral amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a qui se l'havia convocat per a aquest divendres 25 d'octubre, en considerar que aquest l'ha "difamat" i per celebrar-se després de negociar amb els partits independentistes catalans "la ruptura de la Hisenda comuna".

El Govern madrileny ha emès aquest dilluns 21 un comunicat en què es recullen els motius pels quals Ayuso ha declinat assistir aquesta cita. Segons han explicat, "el Gabinet del president del Govern es va posar en contacte amb el Gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid divendres passat 18 d'octubre, convocant-lo a una visita a la Moncloa divendres que ve 25 d'octubre".

Pel que fa a les raons, per una banda, han apuntat que aquesta trobada "se celebra en el marc d´una ronda de reunions posteriors a la negociació de la ruptura de la Hisenda comuna de tots els espanyols amb els socis independentistes del Govern". L'Executiu regional considera que es tracta d'"un pacte que serà letal per a l'Estat de Dret, la unitat d'Espanya i la solidaritat entre regions".

Per a l'Executiu regional, "no es pot donar per vàlida aquesta decisió a fets consumats que mai s'ha consultat ni amb els presidents autonòmics ni amb el poble espanyol en cap programa electoral". "No es pot normalitzar el que no ho és. Des de les passades eleccions generals s'estan prenent una sèrie de decisions destructives els efectes negatius de les quals trigaran molt a revertir-se", han subratllat.

D'altra banda, des de la Porta del Sol han argumentat que "menys de 24 hores abans de la convocatòria de la Moncloa, el president del Govern va difamar la presidenta en viatge oficial a Brussel·les, amb unes gravíssimes acusacions que anaven en la mateixa línia que la seva intervenció, el dia anterior, al Congrés dels Diputats".

"Els ministres han rebut l'ordre de repetir-les durant les últimes hores, en una campanya inacceptable i impròpia d'un Govern contra una administració inferior. Aquesta situació tampoc no s'havia viscut mai", han traslladat a continuació. Per al Govern autonòmic, "el deteriorament institucional a què s'està sotmetent Espanya no es pot passar per alt".

És per tot això, que la presidenta ha decidit no cancel·lar la seva agenda aquest divendres i continuar amb l'esdeveniment que des de feia setmanes tenia convocat a Porriño, Galícia, amb diverses institucions més.