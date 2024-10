Això és el que Junts exigeix al PSOE per donar suport al sostre de despesa

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Foto: Europa Press

El PSOE i Junts estan enmig de complexes negociacions per assolir un acord sobre el sostre de despesa al Congrés dels Diputats. Junts ha plantejat exigències que inclouen l'accés a nivells intermedis de poder a l'Ajuntament de Barcelona i a empreses municipals, tot i que el Partit Socialista de Catalunya (PSC) assegura que això no passarà. Tot i aquestes demandes, al Govern central hi ha optimisme sobre el curs de les negociacions.

L'últim contacte públic entre les dues parts va tenir lloc a Suïssa, cosa que ha generat expectatives que un acord és possible. Per al PSOE, l'aprovació del camí de dèficit és fonamental per avançar a la legislatura, mentre que Junts busca concessions significatives que els permetin aconseguir èxits polítics comparables a l'acord que ERC va obtenir amb la "quota catalana". Tot i les tensions, la negociació segueix endavant i les amenaces recents de la líder de Junts, Laura Borràs, sobre una possible moció de censura, semblen més tàctiques que una veritable possibilitat.

Un dels punts més crítics de la negociació és la demanda de Junts d'augmentar el marge de dèficit de les comunitats autònomes, cosa que els permetria més capacitat d'endeutament. Aquesta proposta podria reduir en uns 12.000 milions d'euros la despesa disponible per a l'Administració central i generar resistències al Govern. Tot i això, Moncloa ha deixat clar que qualsevol augment en els recursos per a les comunitats seria gràcies a la gestió de Pedro Sánchez.

Els socialistes tenen por que cedir massa en aquestes negociacions pugui complicar la posterior aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, ja que tot està vinculat. Tot i això, Junts es manté ferm en la seva intenció de negociar sense trencar del tot les relacions, ja que els seus set diputats al Congrés són crucials per a l'estabilitat del Govern. Les dues parts estan explorant concessions que podrien incloure altres actors polítics, com Sumar, per redistribuir el dèficit a favor de les comunitats autònomes.

Tot i que hi ha avenços, Junts segueix demandant claredat sobre com es repartirà el dèficit, advertint que no votaran a favor de res que no estigui clarament definit. Tot i les tensions, les negociacions continuen i Puigdemont segueix exercint pressió sobre Sánchez per obtenir més concessions.